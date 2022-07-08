安倍晉三中槍︱中韓與歐美送祝福　內地微博登熱搜

日本前首相安倍晉三今晨(8日)遇襲事件，多國皆表示關注，中國外交部發言人趙立堅在記者會上向安倍送上祝福；美國白宮發言人對事件表示震驚，又指美國會與日本站在同一陣線，而南韓外長朴振亦向安倍表達祝福。安倍遇襲事件除成為多國新聞頭條之外，在內地的微博亦登上熱搜，當中前3位的都是安倍的新聞。

外交部發言人趙立堅今日在記者會上，表示希望安倍晉三盡快脫離危險期，並且早日康復。美國白宮發言人指，對事件感到震驚，會密切留意消息，又指美國會與日本人民站在同一陣線。至於出席G20峰會的美國國務卿布林肯，則對事件表達悲傷和擔憂，又表示為安倍及其家人與日本人民祈禱，希望可以捱過難關。

歐盟主席與約翰遜同批行為卑劣

另外，韓國外長朴振在G20外相會議場合表示，對事件感到非常震驚，希望安倍可以早日康復。歐盟主席米歇爾亦表示對於向安倍作出的卑劣攻擊感到震驚及難過，又指安倍是一個真正的朋友，也是對維護各國秩序和民主主義的支持者，歐盟向日本國民、岸田文雄及安倍的家人表達深切的同情。在周四宣布將辭職的英國首相約翰遜亦對襲擊表示震驚，並指責事件行為卑劣及對安倍表示難過。

至於台灣的蔡英文在社交媒體上表示，對安倍遇襲感到驚訝，又指作為民主法治政府，會嚴厲譴責暴力不法行為，同時透過謝長廷向日本政府及安倍的家人表示關心及慰問，並稱安倍是台灣的摯友，希望安倍可脫離危險。前美國總統特朗普指，安倍是個偉大的領袖，是美國和他的好友，又指自己對安倍非常尊敬，並向安倍及家人送上祝福。

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