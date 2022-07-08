安倍晉三中槍︱岸田文雄譴責襲擊行為卑劣　自民黨呼籲停止選舉活動

日本前首相安倍晉三在奈良進行選舉活動時，被人用槍襲擊事件。日本現任首相岸田文雄今早(8日)立即中斷拉票活動，從山形縣返回東京。下午召開記者會，嚴厲譴責事件，指有關襲擊意圖動搖民主主義的根基，是卑鄙的行為，對相關事件絕不容許。另外，日本自民黨向各政黨作出呼籲，表示希望各陣營停止選舉活動。

原定今日在山形出席拉票活動的岸田文雄，在得悉安倍遇襲後立即中止行程，並由啟程從山形返回東京。岸田下午在記者會上表示：「在選舉期間進行這種卑劣野蠻的行為，動搖民主主義的根本，這種事情是絕對不能原諒。我們得以最嚴厲的言詞去作出譴責。」

岸田：安倍仍然危殆

岸田又透露，目前安倍仍然危殆，正採取一切的緊急救援，希望可能挽救安倍的性命。對於原定今個月展開的參議院選舉，岸田表示：「我認為我們現在不是考慮往後的政治局勢的時間，我自己未有考慮。」他指對於今個周末開始的選舉，未知會如何發展，但仍會自了解目前的事態作出對應。

自民黨總務會長福田達夫就呼籲，參與本月參議院選舉的各個陣營，應該停止所有的選舉活動。福田表示：「不能讓暴力，影響民主主義的根基，令國民的意向因此受到影響。」

自民黨高層指安倍需要輸血

日本內閣官房長官松野博一今早在例行記者會上表示，不論行兇者的原因為何，有關的野蠻行為都是絕不容許，因此必須作出譴責。

自民黨前政調會長下村博文透露，自民黨總務長西村康稔從醫生方面得悉，安倍目前仍需要接受輸血，對其情況表示擔心。下村表示會與安倍所屬的黨內派系清和研團結起來。

東京都知事小池百合子，今早在都內的記者會上，回應安倍遇襲亦表現激動，小池流淚指：「事件令我非常震驚。我對此感到憂心。無論是甚麼理由，這種野蠻行為都是不能容忍，這是對民主主義的挑戰，我對此感到極為憤怒。」

日本傳媒在東京訪問市民的反應，一位64歲市民表示：「我對安倍作為政客的評價不好，真的不好意思。但是無論你有任何的主張，也不能這樣傷害別人。參議院選舉還會進行嗎？」至於另一名30多歲的公務員表示，不敢想像這種事情在日本發生。

誰人襲擊安倍晉三？

用散彈槍襲擊安倍晉三的男子名叫山上徹也，今年41歲，涉嫌謀殺前首相安倍晉三被捕...疑犯詳情請按此

安倍晉三被襲後對日本有何影響？

安倍被槍擊後，日圓匯率立刻抽升，首相岸田文雄立刻趕返國土處理危機...詳情不斷更新請按此