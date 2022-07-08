安倍晉三中槍｜日本戰後發生多次政要遇襲　前首相細川護熙1994年新宿遇槍擊

日本前首相安倍晉三在國會選舉的拉票活動中，遇上槍擊事件。而日本對上一次出現政要遇襲，已是2002年，而對上一位前首相遇襲，已是1994年的細川護熙。

雖然日本表面是治安良好，但在日本戰後其實發生多次政要遇襲的案件。

日本戰後政要遇襲事件

1960年：日本社會黨委員長淺沼稻次郎，在參與黨內選舉時，於日比谷公會堂演說，遭當時的日本右翼少年山口二矢以脇差刺殺，是日本戰後首位遇刺政客。

1975年6月16日：時任日本首相三木武夫出席前首相佐藤榮作的國民葬禮時，在日本武道館被人打中臉部受輕傷。

1983年12月15日：前參議員、作家及歌手的野坂昭如在參與眾議院選舉期間，被男子持刀襲擊，未有受傷。

1984年3月8日：時任自民黨總議員的日本前首相宮澤喜一被一名偽冒記者的男子，在東京都一個酒店內以煙灰缸襲擊受傷，但他制伏了該男子。

1989年5月12日：時任日本社會黨總書記山口鶴男在滋賀縣進行選舉演說時，被右翼男子中村銳一襲擊頭部受傷。

1990年1月18日：時任長崎市市長本島等，被右翼團體「正氣塾」成員田尻和美，從背後向本島開槍，本島受重傷後康復，並表示原諒犯人。

1990年10月21日：眾議院議員的丹羽兵助在名古屋市的陸上自衛隊基地，被一名精神分裂男子刺殺，在之後一個月傷重死亡。

1992年3月20日：前日本自民黨副總裁金丸信，在櫪木縣足利市進行選舉拉票時，被右翼份子山岡賢次槍擊，但全部子彈全部射失。

1994年5月30日：前日本首相細川護熙在辭職後翌日，一名前右翼組織「松魂塾」的成員，威脅要近距離槍殺細川，男子最後在東京新宿的酒店被捕。

2002年10月25日：眾議院議員石井紘基在東京世田谷的家門前，被右翼組織的成員刺殺身亡。

2006年8月：自民黨前幹事長加藤紘一，被右翼團體成員的男子將其在山形縣父母的家以及辦公室放火焚毀。

2007年4月：長崎市前市長伊藤一長在參與選舉活動時，在JR長崎站附近的選舉辦公室前，被黑幫以手槍射殺。

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