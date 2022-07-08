安倍晉三中槍｜疑兇背後3米開槍射擊　右頸中槍左胸皮下出血 (不斷更新)

【15:25更新】日本前首相安倍晉三，今早(8日)在奈良縣出席一個拉票活動期間遭遇槍擊，當地新聞稱安倍心肺功能停頓。

日本傳媒報道，安倍晉三今晨11時25分於奈良縣的近鐵大和西大寺車站前進行公開演說，現場約有30多人在場，期間出現兩發槍聲，安倍之後倒下。安倍隨後在直昇機送院，日本總務省消防廳公布，安倍的頭部右邊受槍傷出血，左胸下亦有皮下出血，目前正在深切治療部救治。

報道表示，當時一名男子從距離安倍背後3米，以槍械發射兩槍襲擊，男子之後被日本保護要人組所制伏。奈良警方透露，以殺人未遂拘捕了一名41歲的男子，名為山上徹也，當時以膠帶將槍械包起。從影片見到，山上走前向安倍開槍後，鄰近的警員驚覺後隨即上前將其制伏。《產經新聞》報道，奈良縣警方之前糾正，指出疑兇的應該為手槍而不是散彈槍。

奈良警指兇器為手槍非散彈槍

奈良市消防局到場後，指安倍陷入昏迷、心肺功能停止。報道表示，安倍需要即時接受AED及心肺復甦救援。當地警方指安倍受重傷，流血倒地，疑受槍傷，而警方仍在當地進行調查。日本總務省消防廳之後表示，安倍的右頸受槍傷出血，左胸皮下出血，心肺功能停頓。

有目擊者接受訪問時表示，在安倍演說期間，疑聽到3下響聲，然後聽到有人呼叫「危險，找地方避難」，之後見到有煙，並見到有疑似保護要員的警察制伏一名「大叔」似的男子。至於另一位目擊者就表示，在聽到第一下槍聲時，安倍仍繼續說話，而在第2槍之後就見到安倍倒地。

日本首相岸田文雄取消今日的拉票行程，並返回東京。而首相官邸成立特別對策室處理今次的事件。日本自民黨下午宣布，原定各地的參議院選舉投票傳媒說明會將會取消。