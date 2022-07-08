安倍晉三遇刺︱41歲疑兇山上徹也為前海上自衛隊成員　警搜屋發現爆炸品

日本放送協會片段，指山上在事前混入記者群之中。而網上流傳的影片可見，山上趨前向安倍晉三開槍，鄰近身穿西裝的警員隨即上前將疑兇制伏。有報道指，疑兇向警方供稱因不滿安倍晉三擬殺死他。

日本前首相安倍晉三，今早(8日)在奈良縣出席一個拉票活動被槍殺，當地新聞稱安倍心肺功能停頓。至於疑兇身份亦曝光，日本傳媒表示，被捕男子年齡41歲，名為山上徹也，居於奈良市大宮町，為前海上自衛隊成員，當時身穿深灰色上衣和卡其色長褲，行兇時以膠帶將槍械包起，疑為自製槍械。警方之後在其家中，搜出爆炸品。

日本傳媒就報道，山上在接受警方調查時，承認是政見以外，本身對安倍的態度不滿。此外，Twitter上亦流傳出山上的個人Facebook帳戶，其個人簡介寫上：「我們將繼續為創造一個沒有差異和種族主義的世界而奮鬥！ ！！」不過此帳戶未有顯示之前任何帖文，未能證實真確性。同一時間，日本網民亦於網上找到疑似山上徹也預告今日犯案的留言，只見他在日本時間7月8日早上在日本討論區預告犯罪。

警指兇器為自製手槍

奈良警方表示，疑兇使用的是自製手槍，並且出現了兩下的槍聲。調查人員透露，山上承認手槍是他自製，每支個槍管可發射6發子彈，而槍枝可以有3個槍管。山上又透露，有關槍枝是他在今年春季製作，而且不止一支。奈良警方下午再到山上在奈良市的家中，警員在其家中發現有危險性的爆炸品，並安排車輛將爆炸品帶走。日本防衛省消息則指，山上在海上自衛隊任職了3年，至2005年離職。

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