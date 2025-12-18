安倍晉三遇刺案控方提出終身監禁　指已成年人應有判斷是非能力

前日本首相安倍晉三的遇刺案完成法庭聆訊，將在下月21日判刑，今日（18日）進行了最後一日的陳詞。檢察官在結案陳詞提出終身監禁的裁決。並指出即使被告山上徹也的童年有多不快經歷，但案發時他已是成年人，具有判斷是非的能力，故法庭不應以此為藉口。在早前的審訊中，山上徹也已為事件向安倍晉三的家族道歉。

現年45歲的山上徹也，在2022年7月，在日本奈良縣一個車站外，向當時進行拉票活動的安倍晉三，以自製手槍襲擊，最終安倍傷重不河。檢察官今日在陳詞中表示：「無可否認，被告有一個不幸的童年遭遇，可是他已經年過40，應具備辨別是非的能力。故此即使他童年有多不幸，這也與受害人無關。這是一宗極度令人髮指的罪行。」檢察官又指出，被告在一條人流密集的行道上，以一把在2層樓高仍具傷害能力的槍械作案，情況是極度危險。