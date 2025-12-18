安倍晉三遇刺案控方提出終身監禁　指已成年人應有判斷是非能力

前日本首相安倍晉三的遇刺案完成法庭聆訊，將在下月21日判刑，今日（18日）進行了最後一日的陳詞。檢察官在結案陳詞提出終身監禁的裁決。並指出即使被告山上徹也的童年有多不快經歷，但案發時他已是成年人，具有判斷是非的能力，故法庭不應以此為藉口。在早前的審訊中，山上徹也已為事件向安倍晉三的家族道歉。
現年45歲的山上徹也，在2022年7月，在日本奈良縣一個車站外，向當時進行拉票活動的安倍晉三，以自製手槍襲擊，最終安倍傷重不河。檢察官今日在陳詞中表示：「無可否認，被告有一個不幸的童年遭遇，可是他已經年過40，應具備辨別是非的能力。故此即使他童年有多不幸，這也與受害人無關。這是一宗極度令人髮指的罪行。」檢察官又指出，被告在一條人流密集的行道上，以一把在2層樓高仍具傷害能力的槍械作案，情況是極度危險。
疑兇母親承認可能是始作俑者
檢察官又表示，今次的罪行是日本自二戰以來前所未有的事件，對社會造成極大的影響。又指被告僅是從五金店或其他渠道購入槍械及火藥材料及在網上搜尋製作的方法，說明即使沒有特殊技能的一般人都可以製造槍枝及犯罪，並說明任何對生活及社會不滿的人，都可以隨時殺害重要的人物。
在審訊過程中，辯方傳召了山上徹也的母親及妹妹作證。當中母親在庭上，承認自己可能是事件的始作俑者，原因是自己過去一直偷偷為教會捐款而冷落孩子。而在之後的審訊，安倍晉三的遺孀安倍昭惠亦有在庭上表達意見。事後山上徹也於審訊中為自己的行為向安倍家屬致歉。同時他透露，自己最初的目標是統一教的高層，只是最後無法接近訪日的統一教人員，最後才以質統一教有密切關係的安倍晉三作為目標。今日案件完成15日的審訊，並會在明年1月21日作出宣判。