安倍晉三遇刺案開審逾700人輪候旁聽　山上徹也承認所有控罪

日本前首相安倍晉三，在2022年被槍殺的案件在今日（28日）率先開審。被告的山上徹也在庭上承認所有控罪，並表示交由辯方律師討論應承擔的刑責。而這宗觸目的案件，首日就吸引超過700人在法院外輪候，希望入場旁聽案件。
事發在2022年的7月，山上徹也攜帶自製的手槍,在奈良市的一個車站，開槍殺害當時在進行選舉拉票活動的安倍晉三，安倍在送院後證實搶救無效死亡。案件經過多年的反覆爭論後，終於在今日展開第一次公開聆訊。山上在庭上表示：「這指控毫無疑問都是事實，至於有關於法律後果，我將交給律師來決定。」山上合共被控告5項的控罪，包括殺人、違反刀槍法、違反爆炸品管制法、達反武器製造法以及刑事毀壞等。當中在過去2年的審前討論中，辯方表示會承認包括殺人、刀槍法及刑毀的罪行，並希望法庭考慮到山上因為母親受到宗教影響而長期受壓迫下犯案而從輕發落。
案件今日在日本的下午2時才開審，不過在早上8時半已有大量人士到場輪候旁聽，而抽籤入場的名額也在上午9時半派完，有超過700人在場輪候。其中一位輪候的老婦，表示在法院外等候了3個小時，她表示：「我的家庭也是被統一教毀了。」表示對疑兇的同情。至於另一名年輕的20多歲男子表示：「雖然生長環境複雜，但是都不應該去殺人。」又指因為想知道法庭的判決而到庭旁聽。案件由今日起會進行16次的聆訊，當中包括山上徹也的母親都會被傳召上庭，而安倍晉三夫人安倍昭惠亦會透過律師表達案件的感想，案件預計在明年1月21日進行裁決。