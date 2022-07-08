安倍晉三遇刺｜傷重不治享年67歲 兩度拜相推「安倍經濟學」助日本復蘇

日本前首相安倍晉三今早(8日)在奈良縣，出席自民黨的參議院選舉拉票活動時，遭到一名男子從後開至少2槍射擊。安倍的頸及胸部中槍後倒地，其後被送往奈良縣醫院搶救無效，在下午證實死亡，終年67歲。

安倍晉三於前年8月宣布因健康理由辭職，為日本在任時間最長的首相。他在任內肩負重振日本的重任，更於2012年底推出「安倍經濟學」（Abenomics），引起全球關注。其主要政策亦被稱為「三支箭」：

第一支箭：進取的金融政策，大規模量化寬鬆

第二支箭：靈活的財政政策，擴大國家財政支出

第三支箭：促進增長的結構性改革，促使並發展民間投資

2013年4月，日本央行宣布的史無前例的「量化與質化寬鬆」計劃（QQE），在日元貶值的帶動下，助力日本出口反彈，通脹得到提升，日本經濟在2013年前三季度走出了負增長，踏上復蘇之路，分析普遍認為安倍經濟學奏效，亦成為支持安倍長期執政的重要因素。

簡而言之，安倍主要透過無限量化寬鬆政策，刺激出口來拯救日本經濟。其後，日本企業業績有所恢復，就業情況有所改善，而股市亦向好。安倍在任期間，「安倍經濟學」普遍獲得外界肯定，亦成為支撐他長期執政。然而，日本經濟在新冠疫情影響下遭受重挫，東京奧運亦因此一度延期舉辦。近期，日圓大幅貶值，出口大受影響，日本企業百上加斤。有聲音指，「安倍經濟學」加劇國內貧富懸殊，令財富只集中在少數人手中。