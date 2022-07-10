安倍晉三遇刺｜兩槍相隔3秒 專家驚訝保安零反應 無人撲救(有片)

疑犯山上徹也開槍後，一名保安上前把他逮住。(資料圖片)

日本前首相安倍晉三在奈良街頭為自民黨候選人拉票時遇刺身亡，疑犯從安倍身後開第一槍到第二槍相距約3秒，有專家認為，問題出在現場保安對第二槍的反應。

日本《經濟新聞》報道，事件中，外界不斷質疑保安存在重大漏洞，其疏漏在於除了讓可疑人物如此接近，且疑犯由開第一槍至第二槍之間相隔約3秒，期間未見有保安人員挺身而出去保護安倍。外界質疑警方於事前準備及保安人員部署過於草率，有輿論要求警方徹查事件並檢討政要保安安排。

現場有22名保安包括7名特勤

網上片段可見，疑犯在安倍身後開第一槍後，當時安倍還回頭看，中第二槍便倒地，但兩聲槍響之間完全沒有保安衝上前撲倒安倍，或以身體擋在安倍與疑犯之間，來防止第二槍打中安倍。直至安倍中槍向前跌，才有保安舉起手提袋阻擋。

安倍在事發現場的保安體制以奈良縣警察局警備部參事官為首，成員包括警視廳SP(特勤人員)及縣警警官。自民黨奈良縣辦公室表示，當日現場共有22人負責保安，包括7名SP，以及來自奈良縣警方的15人。