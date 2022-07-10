安倍晉三遇刺｜兩槍相隔3秒 專家驚訝保安零反應 無人撲救(有片)

日本前首相安倍晉三在奈良街頭為自民黨候選人拉票時遇刺身亡，疑犯從安倍身後開第一槍到第二槍相距約3秒，有專家認為，問題出在現場保安對第二槍的反應。
日本《經濟新聞》報道，事件中，外界不斷質疑保安存在重大漏洞，其疏漏在於除了讓可疑人物如此接近，且疑犯由開第一槍至第二槍之間相隔約3秒，期間未見有保安人員挺身而出去保護安倍。外界質疑警方於事前準備及保安人員部署過於草率，有輿論要求警方徹查事件並檢討政要保安安排。
現場有22名保安包括7名特勤
網上片段可見，疑犯在安倍身後開第一槍後，當時安倍還回頭看，中第二槍便倒地，但兩聲槍響之間完全沒有保安衝上前撲倒安倍，或以身體擋在安倍與疑犯之間，來防止第二槍打中安倍。直至安倍中槍向前跌，才有保安舉起手提袋阻擋。
安倍在事發現場的保安體制以奈良縣警察局警備部參事官為首，成員包括警視廳SP(特勤人員)及縣警警官。自民黨奈良縣辦公室表示，當日現場共有22人負責保安，包括7名SP，以及來自奈良縣警方的15人。
專家批評保安疏漏
警視廳特殊急襲部隊(SAT)前成員、熟知保安工作的伊藤鋼一認為，問題於保安人員對第二槍的反應。他說，負責保安工作的警方一旦發現異樣，第一時間會衝向保安對象並壓低其頭部，引領保安對象立刻離開現場，「這是對重要人士保安工作的金科玉律」。
伊藤說，這次事發一刻卻沒看到有保安靠近安倍身旁，「哪怕是杞人憂天，保安人員採取行動非常重要，事發現場的因應並不充分」。
熟悉選舉保安的警視廳高層亦認為，太過輕視事前的保安準備。奈良縣警方表示，安倍在事發前一天，即上周四(7日)突然決定周五要到訪奈良，縣警本部長周五上午才批准保安計劃。
警視廳高層質疑，讓手持不明物體的人走到如此接近保護對象，是「保安部署有問題」。警方人員事前應仔細確認場地有否保安死角、有沒有被裝置可疑物品的可能性等，「這次的事前準備工作，可能並不充分」。
保安鬆懈 未有包圍安倍
前警官吉川祐二認為，「是警備出現疏漏」，並指摘現場保安人員過於鬆懈。他指出，多名保安人員應以被保護對象為中心圍成圓形，背對保護對象站立，並朝四周保持警覺，但「根據現場影片來看，這種保安布置並沒做好」。安倍的背後雖然也有保安人員戒備，卻未能阻止疑犯開槍。
日本放送協會(NHK)報道，歷任警視廳公安部長及警察廳警備局長等要職的前警視總監米村敏朗指出，選舉街頭演說跟一般對重要人士的保安不同，因為會有多數人聚集且不能確定人數，保安對象跟選民距離也很近，對警方來說，是難以實施保安的情況。
他指，「平安完成工作就是100分、失敗的話就是0分，在這個結果就是一切的世界，今次的結果可說是警方的失策所致」。
#安倍晋三— 釣りだら日記@まこまこ (@tsuridara) July 8, 2022
これは奈良県警の偉い人や警視庁の偉い人のクビが飛ぶな
警備の配置に問題アリだと思う…
よぉく見ると遠くでSPと接触して女子高生が転倒している。 pic.twitter.com/MKceqaJZD7