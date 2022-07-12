安倍晉三遇刺︱前統一教徒指教會苛索獻金　破產家庭無數

日本前首相安倍晉三，在上周五(8日)遭遇刺殺案件。疑兇山上徹也指控安倍與統一教的關係而行兇，有前統一教的教徒指控，教會只會不斷苛索教徒獻金，因此而破產以及分裂的家庭可謂不計其數。

日本世界和平統一家庭聯合會會長的田中富廣在周一(11日)召開記者會，承認山上徹也的母親是該會的會員，並會每個月參與教會活動一次，教會又指，知悉疑兇山上的母親破產，但有關的家庭往後狀況就並不知情及沒有紀錄，同時又指沒有山上母親的大額捐獻記錄，故可能是在1990年代後半未有記錄前的事。

不過，日本傳媒訪問到一些前統一教信眾，就指這個教會對信眾的金錢苛索。一位居於富山縣的前女信眾表示：「最初認識的時候，我對投入這宗教非常高興，不過隨後的發展，就只是不斷的『金錢、金錢、金錢』、『捐獻、捐獻、捐獻』。然後回到現實，家庭已被弄得一團糟。我有聽說這是『必經的道路』，並且有聽過不少爭議。」

前信眾：甚至要借錢捐獻

該前信徒又透露：「他們會問你有多少金錢。如果你沒有儲蓄，就會叫你解除保險金約或是以信用卡支付，也盡可能要你去借錢，這是我需要做，如果這是沉迷的話，我想我就沉迷了。」女子又表示，不少的女信眾都借錢買入高價的宗教物品，有人10年間就貢獻近1,000萬日圓（約57.17萬港元）。他們指教會巧妙地利用精神的控制，令信眾獻金。

對於山上的事件，該前信眾指出，不少的信眾其實都很辛苦的賺錢，甚至有人把自己的房子都賣掉，而他亦試過連父母的財產都獻上。他指：「雖然去到殺人是不能容許的事，但是想到犯人的感受時，我也覺得很難過，因為在那時候沒有其他的辦法。」