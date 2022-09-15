安倍晉三遇刺︱國葬流程指入場5小時僅供喝水　國會議員稱或多人「缺席」

日本將在本月27日，為已故的前首相安倍晉三進行國葬。日本的眾議員今日(15日)收到有關國葬的邀請信，當中付上注意事項。其中指明參與者不能帶同水樽等入內，只能在當局設立的飲水區內飲水，而整個儀式長達5小時，有消息人士擔心，不少人可能「抱恙」而缺席。

日本傳媒報道，執政自民黨的議員已陸續收到國葬的邀請信，當中附有一張紙，告知出席國葬人士要注意的事項及衣著。其中，參與者需要在中午於指定地點集合後，乘坐接送巴士到現場。而進入會場內不准帶同罐裝或樽裝飲品，同時亦不准攜帶包括相機等物品。在場內會設有飲水區，供參與者喝水。不過有消息人士指：「場內有飲水區，不過乘上巴士後至獻花結束（長達5小時），將不可以吃東西。」

另外，日本警視廳亦公布，將在國葬當日的早上至夜晚，封鎖一部份的首都高速，以供由外國抵達日本的政要使用。而東京都內的高速公路，部份亦會在26至28日之間作交通管制。

南韓派國務總理出席

日本工會會長芳野友子今日宣布，將會出席安倍晉三的國葬。不過她批評，有關國葬的決定的法理根據仍然不足，然而考慮「海外來賓若看到沒有勞工代表出席會怎麼想？」然而芳野批評，國葬的決定未有清楚向國民作出解釋，只由內閣決定存在質疑，而多個在野黨的成員則表示會缺席。另外，日本天皇將會派出代表出席。而南韓外交部今日表示，南韓的國務總理韓惪洙將會率團出席安倍國葬。

日本天皇將會前往英國出席英女王下星期的國葬，日本方面將會安排政府專機接載天皇及皇后往英國，而同樣在19日前往美國紐約出席聯合國會議的首相岸田文雄，就將會乘坐一般客機。日本航空自衛隊有兩架政府專機，不過兩架皆會隨天皇往英國，而岸田則安排兩架一般民航機往美國。