安倍晉三遇刺︱國葬2.5億日圓預算惹質疑　各國政要警備開支大增

日本政府在爭議下，為前首相安倍晉三在下月27日進行國葬。在政府上星期表示預算開支為2.5億日圓（約1,418.08萬港元），然而日本傳媒指，單是各國政要的警備開支已超過100億日圓（約5.67億港元），而日本首相岸田文雄明日(31日)完成隔離後，預計將會親自解釋國葬安排。

日本傳媒指，今次安倍晉三國葬儀式，參與人數比吉田茂的6,000人為多，而且美國的前總統奧巴馬以及美國副總統賀錦麗據報將會出席，還有法國總統馬克龍等。有傳媒就指出，雖然政府聲稱開支只有2.5億日圓，但在包含警備在內的話，預算隨時超過100億日圓。

G20會議開支數百億日圓

報道指出，2.5億日圓大約只包括場地的租金、相片、佈置等的費用。然而安倍的意外正是因為國內的警備欠妥當所致，故此今次日本政府必須佈置重要的警力，包括在世界各地的政要所入住的酒店附近。傳媒指出，在日本皇位繼承的典禮上，日本警察廳的開支達28.5億日圓，防衛省護送政要時花費2.5億日圓，還有外務省就政要住宿開支的43.1億日圓，已達74.1億日圓。至於在2019年的G20集團會議，外務省申請的開支已達247億日圓，而警察廳的警備費用，亦有124億日圓，還有政府亦有75億日圓的舉辦費用。

因此傳媒質疑2.5億日圓的預算，內閣官房長官松野博一在今日(30日)的記者會上，被問到有關的預算。松野表示，就有關外國政要的警備開支，需要等國葬儀式之後才能作出審查，他指目前出席的政要人數、警備規模等仍然不能確定。另外，早前確診的岸田文雄預計可在明日完成隔離，恢復正常辦工，並會在明日的記者會上就國葬事宜作出解說。