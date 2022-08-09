安倍晉三遇刺︱奧巴馬默克爾傳將出席國葬　民間團體入稟求中止

日本政府計劃在9月27日，為前首相安倍晉三舉辦國葬。日本傳媒報道，美國前總統奧巴馬、德國前總理默克爾以及法國總統馬克龍計劃出席，而雖然日本仍處於第7波疫情，不過預計仍安排約6,000人參與。不過，有日本民間組織今日(9日)向東京地方法院入稟，要求中止國葬舉行。

日本傳媒今日報道，日本政府為安倍晉三的國葬進行調整。據報，美國前總統奧巴馬、德國前總理默克爾將會出席，而法國總統馬克龍亦將會到日本參加。而考慮到疫情的傳播，預計只會容許6,000入內參與。奧巴馬在2016年曾到日本，在廣島原爆紀念碑獻花，是首位在廣島獻花的美國總統。

不過在日本國內對國葬的反對聲音仍然強烈，日本新聞網在周一(8日)公布的民意調查，支持國葬的受訪者只有42%，而反對則有45%。至於由《讀賣新聞》今日(9日)公布的民調，支持國葬有49%，而反對亦有46%。

日媒指反對聲勢上升

日本傳媒指出，在多個傳媒進行的民調都顯示，反對國葬的意見由最初只屬少數而開始上升，又指這與安倍晉三與統一教會之間的關係，以及質疑首相岸田文雄的決定是否合法等有關。另外有自民黨中人向傳媒指，安倍晉三在任時的森友學園及加計學園醜聞在事件中亦再度發酵，也影響民意的走向。

在今午，231人組成的「不接受前首相安倍國葬協會」舉行記者會及遊行，指有關國葬決定違反日本憲法第19條所指，確保國民「思想及良心自由」，一方面正在遊說國會議員的反對，同時亦向東京地方法院，正式入稟要求中止。團體指日本政府以意外死亡強行實施國葬，又單方面對安倍的政績給予肯定，試圖為安倍作出評價，影響冷靜判別其功過。同時認為要以國家支付巨額的費用是不合理。代表團體的律師就指出，首相岸田文雄對國葬的必要性解說不足。在上月亦有團體向東京地方法院入稟要求對國葬頒發臨時禁令。