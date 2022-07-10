安倍晉三遇刺｜安倍中槍 保安第一時間關心跌倒女生被轟「輕重不分」(有片)

日本前首相安倍晉三前日(8日)在奈良街頭為自民黨候選人拉票時，被疑犯山上徹也從後開槍行刺，中槍不治，現場保安出現重大漏洞，惹來輿論猛烈抨擊。有網民重看安倍中槍的現場片段，眼利地發現疑犯開槍後，一名保安隨即衝向疑犯，但途中撞到一名女高中生，保安先關心她的情況，未即時跑上前協助制服疑犯。此舉讓不少網民感嘆日本警方「無能」。

網民發現，疑犯開第二槍後，講台後方相隔一條馬路的位置，一名穿著西裝的保安趕緊衝向疑犯，但在路口轉角位置猛力撞到一名穿校服的女高中生，女高中生向後跌倒，差點撞上一輛剛駛至的黑色私家車，私家車及時煞停，保安即趕忙轉身，查看女學生的情況，未即時跑上前支援。

網民不滿警方保安部署

片段隨即引起網民熱議，有人指出，作為普通人，轉身攙扶跌倒女學生「百分百是正確的」，但身為保安，這就不對了，是責任不同的問題。也有人認為，類似的政要遇刺事件，保安將重點放在「普通人」身上就是不對，從警方角度來看，今次事件中，政治家的重要性高於女學生。

有網民則指，保安在保護要人途中撞上女學生，民眾這樣容易接近講台，這已凸顯了奈良警方保安部署鬆懈的問題，顯得警方「無能」。