安倍晉三遇刺｜安倍國葬據報9月於武道館舉行

日本首相岸田文雄昨日(14日)宣布決定在秋季為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。TBS電視台報道，初步決定9月於東京千代田區的武道館舉行，開支全數將由政府支付。

不過日本國內對安倍的國葬仍存有爭議，雖然自民黨內對有關決定表示支持，但在野黨派則認為決定倉促。立憲民主黨有代表指：「可以這麼簡單就作出決定了嗎？」而該黨的幹部亦認為對安倍的批評雖然在其死後沒有立即浮現，然而不排除在未來會出現。尤其安倍因為森友學園究件，要求財務省偽造文書的事件而受到批評。至於公明黨的人士亦指雖然不想在這時刻對安倍作出批評，但認為有關的決定不會是一個平靜氣氛。而該黨認為不應該由自民黨內閣決定，而應該訂立法例作出規範。

亦有自民黨內部指出，有關的國葬應該要獲得7成的國民支持，並希望政府可以到國會作出解釋，並讓國民理解有關的決定。日本內閣官房長官松野博一在今日(15日)的記者會上，被問到有關安倍的國葬問題時，松野表示具體的日期及場地，以及規模將會與安倍的遺屬商討後再作出決定。