安倍晉三遇刺︱日內閣通過9月27日舉行國葬

日本政府內閣今日(22日)早上進行會議，通過於9月27日，為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，地點在東京的日本武道館，並由內閣府成立葬儀事務局，由首相助理的森昌文領導，並包括內閣府、內閣官房、財務省、外務省及警察廳，約20名職員的規模。這是繼1967年去世的前首相吉田茂後，二次大戰後第二位進行國葬的前首相。

文部科學大臣末松信介在內閣會議後見記者，表示目前未有考慮將國葬當日列為學校的假期。而外相林芳正就表示，會就安倍的國葬俄式，為海外各國的來賓設立秘書處，會向與日本有外交的國家及地方，提供安倍國葬的日程及地點，並確保不會有所遺漏。至於與日本沒有實質邦交的台灣，林芳正表示在收到有關台灣、香港、澳門以及巴基斯坦的弔唁，因此亦會向有關機構作出通報。外務省之後表示，已將有關國葬的消息通知包括台灣及俄羅斯在內的國家及地方，然而沒有向北韓作出通知。

團體已入稟法院要求對國葬頒發禁制令

在今早的會議時，約數十人在首相官卿前遊行及示威抗議「國葬」的決定。在野黨派就表示反對「對安倍的政治作出稱讚」。內閣官房長官松野博一就指「國葬只是一個儀式，毋須國民每人都作出政治上的評價以及作出哀悼。」松野表示有關的國葬儀式不會採取任何的宗教儀式，並會以簡單樸素而嚴肅下進行。

有民間團體反對為安倍舉行國葬，指有關的國葬決定未得到國民的整體同意，昨日入稟東京地方法院，要求頒發禁制令。團體指，民間對安倍有不同意見，指國會就有關國葬的決定違反憲法所指的思想良心自由，認為在有關的預算及決定之前，應取得國民的意見，認為首相岸田文雄及其內閣作出國葬的決定是過急。

