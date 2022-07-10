安倍晉三遇刺｜日媒︰槍手本想殺統一教領袖 拆解統一教背景

日本前首相安倍晉三遇刺案的41歲疑犯山上徹也，據報欲殺害者另有其人。日媒稱，山上徹也本欲殺死「統一教」在當地的一名高層，因母親向該宗教捐款導致家庭破產，山上徹也想殺害教會高層不成功，才轉而針對他認為與教會有關的安倍。

「NHK黨」聲稱安倍與宗教組織有連繫？

《現代商業》報道指，山上徹也的母親虔誠信奉該教會，經常捐款，而她最終在02年8月21日破產。另有報道指，山上徹也向警方供稱該教會一名高層的名字，但該高層當案發當日並不在現場。據報山上徹也認為，安倍晉三領導的自民黨，跟該教會有很大關連，並與自民黨議員關係密切。

另據彭博社報道，安倍生前曾受名為「NHK黨」的邊緣政黨，批評與宗教組織有連繫。NHK黨幹事長上杉隆，上月曾指控安倍收受宗教團體捐款，並指有關宗教有掩護「外國間諜活動」之嫌。上杉隆又聲稱是安倍的外祖父、前首相岸信介把統一教引入日本。於2013年成立的NHK黨，目標是為取消日本放送協會(NHK)的強制收費制度。目前並無證據顯示山上徹也與NHK黨有關，亦有日媒及韓媒引述南韓統一教某高層稱，山上徹也的母親並非該教會信徒。也有報道指安倍去年曾在統一教活動中致辭，並曾向集體婚禮發賀電，報道又聲稱該教會與日本及美國的右翼勢力有往來。

統一教聖婚祝福集體婚禮受注目

統一教是南韓的新興宗教，1954年由南韓宗教家文鮮明(Sun Myung Moon)創立，全名原為「世界基督教統一神靈協會」，其後傳至日本及美國等地，在歐美曾引起爭議，目前在180個國家及地區有分部，信徒眾多，在中國被列為邪教。

該教會的基本教義建基於文鮮明對聖經的詮釋，後再整合成「八大教材教本」，猶如該教《聖經》。該教最受人談論的活動是集體婚禮「聖婚祝福」大典，由文鮮明親自為互不相識及來自不同國家的信眾配對，指是達致世界和平的方法。教會於96年改名為「世界和平統一家庭聯合會」，認為真愛家庭是世界和平，自由、幸福、繁榮、統一之人類大家庭的基本單位。文鮮明於2012年離世，教會由其幼子文亨進掌管。