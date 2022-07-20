安倍晉三遇刺︱日政府擬9月27日進行國葬

月初在奈良為日本參議院選舉拉票，遭行刺的日本前首相安倍晉三，據報將於9月27日舉行國葬儀式。日本內閣官房長官松野博一今日(20日)未有確定日期，但表示內閣將在稍後確定。

日本傳媒今日報道，政府消息人士透露，安倍晉三的國葬，計劃在9月27日於日本武道館進行，並等待內閣會議確定。內閣官房長官松野博一在今日的例行記者會上，被問到有關的消息，松野未有回應日期，並指具體的日期及舉行地點仍需要與安倍的家屬商討後確定。日本政府內閣預計在本周五(22日)的記者會上作出決定。

對於日本在野黨對國葬的質疑，松野回應指出，安倍作為日本憲政史上在位最長的首相，在日本3.11大地震後的復興、重振日本經濟以及以日美關係為基礎開拓的外交等，以及在外國元首以及國際社會中獲得高度評價，加上安倍是在作為民主國家根本的選舉中，受到如此野蠻行為而被殺，國內外都廣泛表示哀悼，政府是考慮到有關的原因而作出國葬的決定。松野又指出，不認為有需要強迫所有的國民作出政治表態。

警指疑兇欠債

另外，日本傳媒又再報道，指涉案的疑兇山上徹也，在作案之時至少欠債數十萬日圓，因此確定在資金用盡之前犯案。調查方面透露，正在調查山上是否把所有的借款都用作購買材料及製作有關的自製槍械之上。