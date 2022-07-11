安倍晉三遇刺｜日本參議院選舉　安倍生前助選的自民黨大勝

日本前首相安倍晉三生前助選拉票的自民黨，於參議院選舉中獲得大勝，獨取改選過半數的63席，超過改選前的55席，支持修改和平憲法的勢力，亦保著三分二議席。首相岸田文雄承諾，未來會著力振興日本經濟，同時推動修憲。

安倍晉三生前積極推動修憲，將自衛隊納入憲法第九條。首相岸田文雄在自民黨總部召開記者會，在公布勝選名單前，先為在選前兩日遇刺身亡的前首相安倍晉三默哀。岸田文雄表示，雖然執政聯盟成功控制參、眾兩院，但岸田承諾會繼續聆聽民意，未來將致力重振日本經濟，協助民眾抗通脹，為了獲得國民理解，將會深化國會討論，集中努力定出提議修憲的方案。

分析：料岸田文雄未來 3 年可逐步實現目標

共同社報道，今次選舉投票率約百分之52。參議院248席中，有一半即、124席改選，加上神奈川縣1席補選，合共涉及125席，被視為選民對岸田文雄執政9個月以來的信任投票。爭取修憲的執政聯盟，連同在野的日本維新會和國民民主黨，目前已取得177個議席，多過動議修憲門檻所需的166席。分析認為，安倍遇刺，相信亦有為岸田文雄所屬的自民黨取得更多同情票。執政聯盟的成績超出選前目標，令到去年底上任的自民黨總裁兼首相岸田文雄，可以增強黨內權力和地位。日本於未來3年都沒有全國選舉，岸田文雄可以把握機會逐步實現他的政策，包括推行「新資本主義」增加防衛開支，以至推動修憲公投。