安倍晉三遇刺︱日本於秋季舉行國葬　岸田：展示不屈服於暴力決心

日本首相岸田文雄，今午(14日)召開記者會。其中對於前首相安倍晉三的事宜，岸田表示政府決定在秋季會為安倍舉行國葬，這是自吉田茂之後，日本戰後第2位獲國葬的前首相。

岸田文雄今午接受傳媒提問時，他表示日本政府已決定為安倍進行國葬，時間將會為今年的秋季。安倍上周五(8日)在奈良縣出席自民黨拉票活動時被槍殺，事件在日本以至全球震撼。而日本政府考慮到安倍晉三是日本在任最長的首相，加上有關的槍擊事件，故考慮為安倍舉行國葬。

岸田在記者會指出，安倍在任8年8個月的任期，展示其出色的領導能力及執行力，在嚴峻的國內外形勢下肩負首相的職責。又稱安倍對於日本在3.11大地震後的復興、日本國內經濟復甦以及以日美關係為基礙的外交上都取得重大成就，而安倍亦獲外國元首以及國際社會的極高評價。岸田又表示：「舉行國葬儀式追悼安倍前首相，是要展示出日本不會屈服於暴力和堅守民主主義的決心。」有關的國葬的支出將會由日本政府全部承擔。

戰後第2位獲國葬首相

日本在二次大戰後，就只有在1967年為曾代表日本簽署《舊金山和約》的吉田茂進行過國葬。安倍晉三早前亦獲日本追頒「大勳位菊花章頸飾」以及「從一位」的勳位，戰後獲得過有關勳位的首相就只有吉田茂、中曾根康弘以及安倍的外叔公佐藤榮作。

而「從一位」是日本第2高的品位，戰後連同安倍只有8人獲此殊榮，而再上一個品位的「正一位」，日本戰後則從未有人獲此殊榮，對上一位獲「正一位」，則是1917年追頒的戰國大名織田信長。