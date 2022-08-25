安倍晉三遇刺︱日本警察廳長官承擔責任請辭　國葬會場將設禁飛區

日本前首相安倍晉三上月初被遇刺身亡，日本警察廳就事件完成調查發表報告，承認警察廳方面的訓練和應對在事件上有所不足，警察廳長官中村格今日(25日)問責辭職。另外，日本國土交通省將會在下月舉行的安倍國葬，在會場武道館方圓46公里設禁飛區，而加拿大總統杜魯多及新西蘭總督將會出席。

今日是安倍晉三的「尾七」，其家族在今日為其進行法事。而就有關警察廳對日本警方在事件應對的調查，今日發表報告指警方的訓練及反應皆有不足，故警察廳長官中村格在今日宣布請辭。中村指希望警察廳可以在新的體制之下，落實新的措施以防止類似事件再度發生。中村格是去年9月才被升任為警察廳長官，即日本警察廳的首長。另外，負責落實的奈良縣警方，本部長鬼塚友章亦被罰減薪一成，為期3個月，而鬼塚亦有意就事件辭職。

報告指出，警察護衛方面在現場的計劃就出了問題，原本應守護安倍後方的警備改變了方向，令襲擊者有接近的機會。報告認為，警方本身是有很高的機會阻止到事件的發生。

加拿大及新西蘭元首出席

另外，日本國土交通省的航空局今日公布。在下月27日，於東京武道館舉行的國葬會場，在東京千代田區方圓46公里劃作禁飛區，並由9月26日的凌晨零時開始，至28日的晚上11時59分結束。

日本傳媒又報道，繼美國前總統奧巴馬、德國前總理默克爾、法國總統馬克龍以及印度總理莫迪之後，加拿大總統杜魯多以及新西蘭的總督基羅，亦將會前往日本出席有關的國葬儀式。