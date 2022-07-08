安倍晉三遇刺｜法國預言家400年前預告2022年8大災難　這兩點描述符合安倍中槍？

法國知名星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）於1566年便離世，但他多次精準預言了百年歷史大事，其400年前撰寫的《諸世紀》（Les Centuries）更於今年多次神預言，不只曾經提出「Omicron會出現」，更預言了2022年會有國際領袖逝世，7月8日日本前首相安倍晉三便在奈良縣拉票時遭槍擊，難道《諸世紀》的預言又再中？
據指諾查丹瑪斯曾預言2022年會有「8大災難」，現在回看最為震驚的其中一個，便是諾查丹瑪斯指出有一位國際領袖將「遭到親信暗殺逝世」並篡位，這會改變整個國家的制度及文化，並引起全球軒然大波。
今天安倍晉三於奈良縣的近鐵大和西大寺車站前進行公開演說時，便於背後被3米近的41歲男子山上徹也以散彈槍射中兩槍，當時安倍陷入昏迷、心肺功能停止，情況十分危險。日本電視台報道便指出，犯人山上徹也為前日本海上自衛隊成員，雖然與「遭到親信暗殺」不一樣亦有些相近。
疑兇槍擊安倍晉三後被制伏情況
慎入！安倍晉三中槍一刻片段
怖すぎる…— んちゃ (@nk55zRXFyFv1zgP) July 8, 2022
撃たれる瞬間。#安倍元首相#安倍元総理 pic.twitter.com/rE6pJZGFiI
其餘諾查丹瑪斯預言亦叫人驚奇，包括通貨膨脹嚴重，全球經濟蕭條、全球氣候異常，導致農作物、漁獲銳減。而諾查丹瑪斯早在1555年的《諸世紀》中就寫到變種病毒「Lambda」和「Kappa」，甚至連威脅性極強的「Delta」和「Omicron」會接連爆發一事，也在文中提及：「2條閃亮的魚將在雙魚座相遇！」今年Omicron亦在全球大流行，諾查丹瑪斯因此亦完全成了名副其實的預言家。
誰人襲擊安倍晉三？
用散彈槍襲擊安倍晉三的男子名叫山上徹也，今年41歲，涉嫌謀殺前首相安倍晉三被捕...疑犯詳情請按此
安倍晉三被襲後對日本有何影響？
安倍被槍擊後，日圓匯率立刻抽升，首相岸田文雄立刻趕返國土處理危機...詳情不斷更新請按此