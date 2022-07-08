安倍晉三遇刺｜法國預言家400年前預告2022年8大災難　這兩點描述符合安倍中槍？

據指諾查丹瑪斯曾預言2022年會有「8大災難」，現在回看最為震驚的其中一個，便是諾查丹瑪斯指出有一位國際領袖將「遭到親信暗殺逝世」並篡位，這會改變整個國家的制度及文化，並引起全球軒然大波。

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其餘諾查丹瑪斯預言亦叫人驚奇，包括通貨膨脹嚴重，全球經濟蕭條、全球氣候異常，導致農作物、漁獲銳減。而諾查丹瑪斯早在1555年的《諸世紀》中就寫到變種病毒「Lambda」和「Kappa」，甚至連威脅性極強的「Delta」和「Omicron」會接連爆發一事，也在文中提及：「2條閃亮的魚將在雙魚座相遇！」今年Omicron亦在全球大流行，諾查丹瑪斯因此亦完全成了名副其實的預言家。

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