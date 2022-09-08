安倍晉三遇刺︱為爭取支持國葬　岸田提早公開參與外國政要

日本首相岸田文雄，今日(8日)出席國會的閉會審查會議，向國會解釋有關安倍晉三國葬的決定。而原定在國葬前3日才公布的參與政要身份，岸田亦在今日會議內公布部份名單。

安倍晉三的國葬在日本引發連串的問題，岸田文雄早前就表示會在國會的閉會審查中向國會議員解釋，以爭取支持。岸田在今日的審查中，公布包括加拿大總理杜魯多、印度總理莫迪、澳洲總理阿爾巴內塞、新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福以及歐盟峰會常任主席米歇爾。岸田希望透過有關政要的出席，顯示國葬的正當性，同時在會內指，希望透過國葬的時間與這些政要進行會談，以表明繼承安倍的外交遺產。

然而，有關的名單日本外務省原本因為安全的考慮，打算在國葬前的3日才公布。而外務省仍繼續與未有回覆代表出席的國家了解意向。日本政府方面指，提早公布有關的名單，主要是因為國葬的合理性遭到質疑。另外，就有關國葬的開支，由最初的2.5億日圓，至近日公布急增至16.6億日圓。岸田在會上表示，認為有關開支與過去國內的活動比較之下，有關數字仍算合理水平。

疑兇獲寄出逾5萬資助

日本傳媒又報道，對安倍晉三開槍的疑兇山上徹也，全國合共寄出逾100萬日圓（約5.46萬港元）到拘留所支援，同時亦有人將包括衣服、食品及漫畫等，寄到拘留所給山上。而在聯署網站Change.org上，已有超過7,900人聯署希望獲得減刑。原因是對山上的背景表示同情。然而有專家指出，即使山上的家庭環境值得同情，但其背景與事件的惡劣性不應混為一談，呼籲不應因此將犯罪的理由正當化。