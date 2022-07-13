安倍晉三遇刺︱疑兇山上徹也供稱母賣地作捐獻　律師組織呼籲關注統一教問題

日本前首相安倍晉三遭槍擊案，疑兇山上徹也供稱是因為安倍與日本統一教會關係密切，而將安倍視為目標。日本有律師組織就指出，雖然山上的行為肯定是無法接受，但是還是應該關注統一教會的問題。該組織透露，在過去35年就有關統一教的斂財問題，在近5年佔約580宗，涉及約54億日圓（約3.09億港元）。

日本全國算命詐騙對策律師聯盟在周二(12日)召開記者會，呼籲全國關注「世界平和統一家庭聯合會」的問題。該會的律師指出，山上徹也因為母親迷信統一教會而令生活困苦，而該組織過去收到不少的求助，不少前統一教信徒及其家庭也因此令生活困苦以及苦惱。他們指出，統一教會利用信徒的不安，引導他們以高額購買所謂的宗教商品，以及高額捐款，這已經成為了社會的問題。

過去5年斂財逾3億

組織又指，直至去年為止。在過去35年，律師以及消費者中心收到有關統一教的求助有34,537宗，涉及金額約1,237億日圓（約70.86億港元）。當中在最近的5年，亦已有約580宗，金額約54億日圓。

日本傳媒就報道，疑兇山上徹也供稱，其母親為了對宗教團體捐款，甚至出售祖父留下來的土地。據調查指出，山上的母親在1998年加入統一教會，在之後一年的6月，先後將在奈良市的兩塊住宅用地出售，其母之後亦破產。