安倍晉三遇刺︱疑兇山上徹也至今仍拒與母親接觸　對邪教仍懷怨恨

日本前首相安倍晉三遇刺，明日（8日）將近一年，疑兇的山上徹也目前仍被當局還柙候審。不過日本媒體報道指，山上因為母親沉迷於宗教而心生怨恨犯案，至今仍未願與母親會面。而律師估計，相關的訴訟最快要明年才開始。 以自製槍枝殺害安倍的山上徹也，目前仍被扣留在大阪的羈留中心。日本《讀賣新聞》報道，山上目前在羈留中心內每日可如常讀報及雜誌，而且他仍然留意有關舊統一教會的新聞。報道又指，山上其實目前沒有被限制會面，並可安排有意與山上見面的人與山上接觸。不過報道指，在今年4月，山上的母親首次前往羈留中心要求與山上會面，然而山上拒絕了有關的會面。原因是他認為，即使與母親會面，也會向他表示教會是正確的。

報道又指，雖然其母希望與兒子修補關係，但是至今向兒子寄出的信件，也沒有收到過山上的回覆。其母的熟人向媒體表示，山上的母親認為兒子還是不了解她的信仰，希望向兒子解釋。 上月法院開審需要延期 日本奈良縣地方法院，在今年1月對山上作出謀殺罪的起訴。報道指，裁判官、檢察官以及辯方律師早前已進行閉門的會議，檢察方陸續提交有關的檢控證據。然而原定在上月12日提堂，但因為法院的金屬探測器在開庭前有反應，令有關日期需要押後，目前未知開庭的時間。而日本的律師表示，估計需要到明年之後才正式開始有關的審訊。 去年7月8日，前首相安倍晉三在奈良縣進行參議院選舉的演說活動，遭山上徹也以自製槍枝射殺身亡。山上之後在接受調查時，指因為安倍與舊統一教會有密切的關係，而其母早在1991年加入舊統一教會後，累積奉獻了5,000萬日圓，並在2002年導致破產，自此對舊統一教會心生怨恨，最終在去年犯案。