安倍晉三遇刺｜疑犯寄信露殺機 稱雖覺安倍討厭但非敵人 刺殺或想公眾關注統一教

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚國際，41歲疑兇山上徹也更多犯案細節曝光。報道指，山上犯案前曾從岡山市寄信給一名博客，透露想殺安倍的意圖。

《讀賣新聞》報道，山上徹也犯案前寄信給一名住在本州西部的男子，信中流露他對於母親信奉統一教的強烈怨恨。有關安倍晉三，信中寫道，「雖覺得討厭，但原非敵人。安倍只不過是現實世界中最有影響力的統一教會贊同者之一」，「安倍的死所帶來的政治意義、結果，我早就沒那麼多餘心思去思考了」。

調查此案的奈良縣警方已掌握山上曾寄信的證據。報道指，本月7日晚，即事發前一晚，安倍在岡山市參加一場演講會，山上到場準備施襲，但因保安嚴密而打退堂鼓。從信封郵戳的時間來看，可能是山上在去這場演講會會場途中投遞。

自稱30年前已同統一教「有關」

信件是一張A4紙張，並非用手寫，而是打字。沒寫寄信人姓名，但信中有一份山上與母親等人與統一教有關歸還捐款同意書的影印本，上面有山上的名字與他當時的住址。

收信男子是一名批評統一教的博客，山上在信中表示自己是他網誌的讀者，還自述「我與統一教的淵源，可追溯到約30年前」。

山上被捕後供稱，之所以槍殺安倍晉三，是因為他認為安倍與統一教有關連。警方初步研判，山上殺害安倍可能想引起更多人批評這個宗教團體。