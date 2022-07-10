安倍晉三遇刺｜疑犯移送檢察廳 承認製作多支槍械並圖製炸彈

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，41歲疑犯山上徹也周日被移送檢察廳，他供稱已製作多支多管槍械，並試圖製造炸彈，警方認為他精心策劃，準備使用大殺傷力武器犯案。

早1小時到場探路

案發當日，警方以「殺人未遂嫌疑」拘捕山上徹也，現已改為「謀殺嫌疑」，他涉嫌在奈良街頭從後向正在演說的安倍晉三開了兩槍，泊於現場20米外的選舉宣傳車上亦留下彈痕，車上有宣傳板被打穿。警方調查發現，疑犯在安倍演講開始前一小時已抵達現場，可能要尋找適當位置開槍。安倍於案發前一日，即上周四到岡山助選，疑犯供稱，早於當日已計劃下手，但現場保安嚴密，所以放棄。

自製多管槍 用木板反覆試槍

涉案的自製手槍長40厘米，疑犯供稱是用膠紙將兩根鐵管黏起製成。警方案發當日在其住所搜出多支疑似自製槍械，他承認已製作多支以3至6支鐵管製成的多管槍，正試圖製造炸彈。奈良縣警方表示，在疑犯車上發現幾塊長寬各大約1米的正方形木板，上面都留有疑似子彈孔，疑犯供稱木板是用來反覆試槍。車內還有包覆鋁箔紙的托盤，他供稱是用來乾燥火藥。

疑犯稱，因母親向宗教組織捐款導致家庭破產，原本想殺害組織高層但不成功，才轉而針對他認為與組織有關的安倍。日媒《現代商業》報道，該組織是新興教派「統一教會」。