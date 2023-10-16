安倍晉三遇刺｜統一教就解散命令申抗辯　批政府如判宗教死刑

日本政府在上星期，向法院提出要求解散統一教會。統一教會的代表律師今日（16日）舉行記者會，批評有關解散命令如對宗教組織判死刑，又指控政府拒絕以理論解釋，表示會就命令作出抗辯。

日本文部科學省在上周五（13日），向東京地方法院提出要求解散統一教會。統一教的顧問律師今日召開記者會表明反對，律師福本修也表示：「解散命令就如同向宗教組織要求判處死刑。就如同要求判殺人犯死刑，要明確犯人干犯刑法第199條的故意殺人。對於解散一個宗教組織，也應該需要說明宗教組織所犯何法。文部科學省僅表示在民事上違反有關規律及秩序的行為，沒有說明違反哪一條的法律。」