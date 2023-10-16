安倍晉三遇刺｜統一教就解散命令申抗辯　批政府如判宗教死刑

日本政府在上星期，向法院提出要求解散統一教會。統一教會的代表律師今日（16日）舉行記者會，批評有關解散命令如對宗教組織判死刑，又指控政府拒絕以理論解釋，表示會就命令作出抗辯。
日本文部科學省在上周五（13日），向東京地方法院提出要求解散統一教會。統一教的顧問律師今日召開記者會表明反對，律師福本修也表示：「解散命令就如同向宗教組織要求判處死刑。就如同要求判殺人犯死刑，要明確犯人干犯刑法第199條的故意殺人。對於解散一個宗教組織，也應該需要說明宗教組織所犯何法。文部科學省僅表示在民事上違反有關規律及秩序的行為，沒有說明違反哪一條的法律。」
組織稱政府缺乏法律理據
福本又指，在文科省提出的文件上，沒有就有關的所犯法律提供說明。他認為政府應該就有關的命令要求作出解釋，他指：「根本就沒有基本理論，法律的解釋全無。」福本指他們不是不想作出解釋，但是當局卻不容許。文科省在上星期就指，統一教涉及大額的宗教捐款，又指該組織涉及明顯違法的行為及危害公眾利益，並聲稱有超過5,000項的證據。
統一教會被指與前日本首相安倍晉三遇刺案有關。原因是疑兇的山上徹也因為母親迷信宗教，並多年向統一教會捐款，引致家庭破裂。山上因此對教會懷恨在心，並對疑與統一教關係密切的安倍報復。事件引起就統一教問題的關注。根據日本媒體報道，在政府提出解散命令的請求後，法院會接受雙方的理據解釋，並進行非公開的審訊。之後作出裁決，雙方都可對結果上訴。