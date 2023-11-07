安倍晉三遇刺｜統一教會長公開向受害人道歉　願設基金交政府支付賠償

涉及前日本首相安倍晉三遇刺案，被日本政府申請要求解散的日本統一教會，今日（7日）在東京召開記者會，教會會長表示向有關宗教的受害人道歉，並表示願意向政府提出最多100億日圓的資金，由國家管理及向有關受害者進行賠償。

早前表示會抵抗政府解散命令的統一教，今日下午在東京的總部舉行記者會，是政府提出解散要求後的首次。統一教會長田中富廣在今日的記者會上，首次向受害人道歉：「對於國家以及國民被牽涉入事件，對此我深感抱歉及作出反省。」他又表示，在法庭未有裁決前，會向國家交付一筆預託金，大約為60億至100億日圓程度，由日本政府協助向受害者作賠償。