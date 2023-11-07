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國際
2023-11-07 15:21:16

安倍晉三遇刺｜統一教會長公開向受害人道歉　願設基金交政府支付賠償

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日本政府提出解散統一教的要求。(美聯社)

日本政府提出解散統一教的要求。(美聯社)

涉及前日本首相安倍晉三遇刺案，被日本政府申請要求解散的日本統一教會，今日（7日）在東京召開記者會，教會會長表示向有關宗教的受害人道歉，並表示願意向政府提出最多100億日圓的資金，由國家管理及向有關受害者進行賠償。

早前表示會抵抗政府解散命令的統一教，今日下午在東京的總部舉行記者會，是政府提出解散要求後的首次。統一教會長田中富廣在今日的記者會上，首次向受害人道歉：「對於國家以及國民被牽涉入事件，對此我深感抱歉及作出反省。」他又表示，在法庭未有裁決前，會向國家交付一筆預託金，大約為60億至100億日圓程度，由日本政府協助向受害者作賠償。

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日本統一教會會長開記者會道歉。

日本統一教會會長開記者會道歉。

否認計劃遷移資產

日本國會目前亦就統一教的資產，正進行討論設法阻止該教會將資產轉移海外。田中回應時表示，該教會目前未有想過要將資產轉往海外。日本媒體今日就公布，該宗教組織在全日本有296個房地產項目，當中包括99塊土地及91棟物業，當中有22個項目的估算價值超過1億日圓。

在去年安倍晉三遇刺案中，疑兇山上徹也因為母親沉迷統一教會而不斷向教會捐獻，致破產收場，令山上心生怨恨，引發去年的刺殺事件。在事件後，日本共有664宗要求該宗教組織歸還款金，涉款達44億日圓。而日本政府早前向法院提出，要求解散有關宗教組織，在今日的記者會上，統一教會表示仍會在法院就命令作出抗辯。

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