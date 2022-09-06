安倍晉三遇刺︱被質疑保安費用後　國葬開支暴增逾5.6倍

日本政府計劃在本月底，為早前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，令岸田文雄政府繼續受到批評。其中在開支方面，受到多方壓力質疑後，日本政府今日(6日)再表示，預算整個國葬連同保安費用，預計增至16.6億日圓（約9,496.3萬港元），比之前所指的2.5億日圓，大增5.6倍。

內閣官房長官松野博一今日表示，安倍晉三的國葬儀式，當中包括保安費用等，預算約為16.6億日圓。當中8億日圓是警備費用、約6億日圓是接待外國政要費用，另外2.5億日圓為政府的儀式開支。

反對黨憂開支再增

對於開支較之前公布的2.5億日圓急增，一直反對的在野黨更強烈批評，並計劃要求岸田文雄出席議會閉會的審查解釋，同時亦擔心開支可能仍會上升。

另外，在昨日(5日)的記者會，松野又解釋過有關於安倍國葬的場地計劃負責公司，由過去曾承接安倍晉三舉辦賞櫻會的同一公司負責。松野就指，選擇同一公司並非只為方便，而是僅得該公司入標競投。

「朋友代表」菅義偉致悼辭

而日本有雜誌亦報道，日本政府計劃以有關國葬儀式作為「弔唁外交」的計劃可能受到打擊。原因是目前多個國家的政要仍在考慮，未有提出參加，而德國前總理默克爾將不會出席，而改由德國的前總總沃爾夫代表。至於安倍晉三繼任的另一位前首相菅義偉，將會在國葬上以「朋友代表」身份，向安倍致悼辭。