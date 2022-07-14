安倍晉三遇刺︱調查稱疑兇山上徹也7月家財耗盡　增加下手決心

上周五(8日)日本前首相安倍晉三的遇刺案，調查人員再向傳媒透露更多資料。疑兇的山上徹也在今年春季時辭掉工作，至7月時幾近耗盡所有積蓄，令他更有決心需要盡快下手。

日本傳媒報道，指山上徹也的母親，在山上於10多歲的時候加入統一教會，並且賣掉家當以及土地，向教會捐獻逾億日圓。山上因此而對教會懷有強烈的恨意，並認定是安倍的家族協助統一教會傳入日本，因此對教會幹部及安倍晉三懷有惡意，並開始制訂行兇計劃。

曾計劃襲擊統一教高層

山上透露，指在2019年南韓統一教會高層，統一教會總裁文鮮明妻子的韓鶴子訪日時，計劃在愛知縣的集會場地以燃燒彈進行襲擊，不過山上當時無法進入會場而放棄。而在2020年之後，因為新冠疫情令他無法前往海外，再難接觸有關高層。而在去年因為看到網上消息，指文鮮明創立的非牟利組織獲得安倍的錄像支持，因此確信安倍與統一教的關係，而視安倍為襲擊目標之一。

調查人員指，山上在大阪府的一間人力資源機構登錄為派遣員工，在2020年10月獲委派到京都府的一個工場工作，一般以剷車搬運貨物，平常每星期工作5天。然而山上在今年4月多次無故曠工，在計算有薪假期後，在5月15日離職，之後沒有任何的收入。

上月底安倍亦曾在事發地拉票

奈良縣警方表示，山上在6月開始調查安倍的拉票行程，但未有下手的把握。在6月28日，安倍亦曾到奈良縣事發現場拉票，不過當時山上未有去到現場。而調查指，山上的資金在7月接近見底，令他覺得若不盡快實行計劃將無法完成自己的報復計劃。而山上之後開始具體化自己的行動。

在7月7日的清晨，即案發前的一日，山上在奈良縣統一教會的有關設施以自製手槍進行試射。同日的夜晚，山上前往安倍在岡山市拉票活動的會場附近企圖施襲，不過因為當地的警備之下而放棄。同日較後時間，山上從網上得知安倍在8日會到訪奈良，故此決定實行槍擊行動。

山上徹也母親向警道歉

就有關山上的事件，日本傳媒表示奈良縣警方亦有召喚山上的母親進行查問。其母就事件向警方致歉，表示：「我的兒子引發大事件感到非常抱歉。」警方透露，山上的母親目前寄住在奈良縣外的親戚家中，其母在1998年開始加入統一教會，翌年出售包括自己家的土地，2002年破產，但仍有向教會捐款，據報金額達1億日圓。不過教會稱在2005年至2014年期間，向其母退回約5,000萬日圓。而其母在2009年至2017年之間未有再參與教會的活動，直至近2至3年再與信徒聯絡，並在約半年前開始每月參與1次的教會活動。

有山上的親戚表示，山上的父親在其年輕時突然死亡，而其母親因為迷信宗教，以至連自宅都出售捐獻，令山上的生活過得困苦。他與山上已有7年沒見面，對上一次是在其兄長的葬禮，當時山上對兄長的死顯得非常傷心。然而其親戚指出，山上因為其母親迷信宗教，令母子的關係非常疏離。