安倍晉三遇刺︱警察現場尋找彈頭　計劃秋季舉行國葬

上周五(8日)被槍擊致死的日本前首相安倍晉三，據報日本政府打算為其舉行國葬，若得到確定，將是日本戰後第2位獲得有關待遇的日本首相。而奈良縣警方，今日(13日)在槍擊現場尋找彈頭，據報警方在疑兇家中，發現多種手製子彈。

安倍晉三的私人告別儀式在昨日(12日)完成，日本傳媒報道，計劃在今年秋季為安倍舉行大規模的葬禮，並邀請各國的使團列席，同時亦在探討以「國葬」形式舉行。安倍晉三作為日本立憲以來在任最長的首相，加上安倍的「功績」以及今次遭槍擊事件的獨特性，因此自民黨內部認為應為他舉行戰後第2次首相的「國葬」。

將考慮國民意向

在日本戰後，只有負責簽署舊金山條約的吉田茂獲日本以國葬形式為其舉行葬禮，而安倍晉三的外叔公佐藤榮作也只是舉行「國民葬禮」，至於自1980年的大平正芳之後，日本一向傾向舉行內閣與自民黨共同的葬禮。自民黨前政調會長，在安倍時代擔任文部科學大臣的下村博文周一在電視節目就指出，安倍的歷史足以令他獲得國葬。不過據報日本政府仍打算考慮國民的意向決定，而目前國內的意見仍正反兩面皆有。

另外，奈良縣警方今早5時前在事發的近鐵大和西大寺站北出口派出約50人進行搜證，尋找彈頭。其中在距離安倍演說地點80米的一個多層停車場，發現至少3個疑似子彈孔，並在其中一個發現疑似子彈。

警方檢取試射木板

日本傳媒又透露，在疑兇山上徹也的家中，發現有多支自製槍械外，亦有多種類的子彈，懷疑山上是在家中研究出殺傷力較強的彈藥。調查人員透露，在山上家中至少檢取5支不同長度大小等的槍管，以及多款大小不同的彈殼以及金屬球，並在山上的車上發現疑為用作試射的木板，在板上發現不同的彈孔，懷疑山上以此作為彈藥性能的實驗。同時，奈良警方亦確認在案發之前一日，山上確實曾乘新幹線前往岡山，疑為計劃在當地向安倍施襲，只是後來因為環境狀況而放棄。