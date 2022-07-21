安倍晉三遇刺︱遺孀籲派系延續遺志　團體欲提訴反對國葬

日本前首相安倍晉三遇弒身亡後，雖然日本政府有意為其進行國葬，不過有團體今日(21日)舉行記者會，指有關的國葬決定未得到國民的整體同意，並表示將向法院入稟阻止。而安倍遺孀安倍昭惠今日出席安倍所屬派系的會議，並希望派系延續安倍遺志。

日本政府內閣有傳會在明日(22日)的會議上，確定於9月27日為安倍晉三進行國葬，然而有市民團體今午舉行記者會表明反對。團體指有關國葬的決定違反憲法所指的思想良心自由，認為在有關的預算及決定之前，應取得國民的意見。認為首相岸田文雄及其內閣作出國葬的決定是過急。

團體促聆聽國民意見

團體指國會的審議在未獲國民的認同是史無前例，並希望在下星期舉行聽證會，讓支持及反對的團體提供意見再行決定。團體表示，若有關的建議不獲接受，不排除之後就決定提出訴訟。

另外安倍晉三所屬的自民黨派閥清和政策研究會，今日舉行會議討論派系的方向，安倍遺孀安倍昭惠亦有出席。安倍昭惠在會上指，希望派系延續安倍晉三的遺志，而會議後確定派系維持「安倍派」的稱謂，以及維持現狀。對於有關安倍晉三所屬的眾議院議席，據報安倍昭惠表示自己無意參選，但會在決定好有關安倍的繼任人後再作通知。「安倍派」目前是自民黨內的最大派系，對日本政府方向有影響力，而據報首相岸田文雄計劃在9月初就內閣官員作出變動。