安倍晉三遇刺︱麻生太郎稱許提升日本存在　公眾致意提早2小時結束

日本前首相安倍晉三今日(12日)舉行告別儀式，在增上寺舉行的私人告別會，由另一位前首相，安倍的副首相麻生太郎擔任致辭。麻生在致辭指，安倍憑他的智慧和膽量，令各國領導人的關注，並提升日本在國際間的存在，指安倍之死是日本國家的損失。另外，在增上寺外擺放，接受公眾獻花致意的花台，由於公眾過多，最後提前兩小時截龍。

安倍晉三的親屬告別儀式，在日本時間下午1時在增上寺進行。擔任致悼念辭的是自民黨現任副總裁，安倍晉三在任時的副手麻生太郎負責。麻生致辭指：「憑着理智以及非凡的勇氣，受到各國領導人的關注，令人日本在國際的存在飛躍性提高。這是日本這個民族及國家的重大損失，這是極度的悲痛。」

另外，增上寺在接鄰的地方設置獻花台，讓公眾對安倍作出致意。然而由於排隊的人數眾多，一度去到鄰近的公園，大會決定以保安理由，把原定下午3時結束的公眾致意，提前在下午1時截龍，令到不少公眾未能獻花。

國民：期望實現安倍修憲遺志

除了在東京都之外，安倍家族的家鄉山口縣，在安倍所屬的下關市亦設有獻花台供公眾致意。期間一名84歲認識安倍多年的老太太到場致意，老太太表示懷念安倍以往的笑聲，以及為她按摩肩膀。有下關市的醫生就指，導致事件感到悲痛，又期望政府實現安倍的遺志，完成修憲。

日本傳媒再報道有關山上徹也的證供。調查人員透露，山上指原本是計劃在上周五(8日)傍晚前往琦玉縣對安倍下手。因為安倍原定的行程是在上周五傍晚抵達琦玉市拉票。而山上又指，在之前一日亦曾乘坐新幹線到岡山市，並持有自己製作的手槍，只不過當時安倍到訪的會場難以靠近而放棄。日本傳媒指，當時岡山的會場有約2,300聚集，而且入場人士需要在入口進行登記，因此令山上卻步。