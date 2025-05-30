安倍晉三遺孀訪俄晤普京獲送花束　冀日俄持續文化交流 (有片)

普京表示，與安倍晉三建立了非常良好的私人關係，讚揚他為俄日關係發展做出了許多貢獻，安倍晉三的夢想是俄日兩國締結和平條約，他與安倍都曾共同推動實現這個夢想。安倍昭惠指自己不談及政治問題，惟強調俄羅斯是日本重要的鄰國，希望雙方文化交流持續。安倍昭惠表示俄烏戰事爆發後，丈夫亦一直想與普京會面，但不幸遇刺身亡。