安倍晉三遺孀訪俄晤普京獲送花束　冀日俄持續文化交流 (有片)

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠周四訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤。普京為安倍昭惠送上花束，後者在會談過程中曾哽咽落淚。
普京表示，與安倍晉三建立了非常良好的私人關係，讚揚他為俄日關係發展做出了許多貢獻，安倍晉三的夢想是俄日兩國締結和平條約，他與安倍都曾共同推動實現這個夢想。安倍昭惠指自己不談及政治問題，惟強調俄羅斯是日本重要的鄰國，希望雙方文化交流持續。安倍昭惠表示俄烏戰事爆發後，丈夫亦一直想與普京會面，但不幸遇刺身亡。
日本傳媒報道，安倍晉三出任日本首相期間，曾與普京進行多達27次會談，兩人建立良好的信賴關係。俄烏戰事爆發後，日本聯同歐美對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯將日本列入不友好國家名單，並中止俄日和平條約談判。外界關注安倍昭惠與普京會面，會否成為俄日關係改善的契機。
Putin with bouquet for meeting with Shinzo Abe's widow Akie in Moscow— RT (@RT_com) May 29, 2025
Former Japanese PM was assassinated in July 2022
He'd been longest-serving Prime Minister in Japan's history pic.twitter.com/SxLaHnBfqJ