安倍晉三醜聞森友學園文件案放棄上訴　政敵石破茂撤銷保密令

涉及已故日本前首相安倍晉三及夫人的森友學園事件，日本財務省被指篡改相關文件，導致前職員赤木俊夫不堪壓力自殺。赤木遺孀早前入稟要求取消有關森友學園文件的保密令，在日本政府今日（6日）放棄上訴下，現任首相，也曾是安倍政壇敵對者的石破茂確定解除有關保密令，並將公開這宗案件的內情。
曾被拍成電視劇「新聞記者」於NETFLIX播放的森友學園事件，自殺的前日本財務省屬下地方部門近畿財務局職員赤木俊夫遺孀赤木雅子，在2021年要求財務省解除有關森友學園文件的保密決定，於是入稟透過法律途徑要求解除，及後在大阪地方法院最初駁回赤木雅子的申請，指會影響未來刑事案件的調查，但之後在大阪高等法院又判赤木雅子一方勝訴。日本政府上訴到最高法院的期限在下星期四（13日）屆滿，不過日本政府在今日確定不會對有關案件提上最高法院上訴。
財務省將要交代文件是否公開
首相石破茂，在與財務大臣加藤勝信及法務大臣鈴木馨祐在首相官邸商議後，石破指：「考慮到一位盡心工作的職員死亡，我們需要真誠地接受判決。」日本財務省在之後需要就有關的文件是否存在，以及是否公開全部內容向日本公眾交代，而當中可能涉及的新真相也將被公開。赤木雅子就召開記者會，表示這是踏出了第一步，並電郵感謝首相的石破茂。根據日本媒體報道，有關的訴訟的文件，包括大阪警方的調查，以及森友學園文件遭篡改的經過，以及對相關員工作出的內部調查問題。
現任日本首相石破茂，雖然與安倍晉三同屬自民黨，但二人過去都處於競爭的關係，石破茂對安倍的一些政策都並不滿意及支持。森友學園事件是前安倍晉三與夫人安倍昭惠的重大醜聞，起因在2017年日本財務省以8億日圓的優惠價格出售土地予相關團體在大阪豊中市開辦小學，被指是安倍晉三及夫人為協助有關團體而以過低價格出售國有土地。其後一年被發現財務省偽造14份與折扣有關的文書。就在安倍晉三出席國會質詢前，財務省被指下令近畿財務局篡改相關文件，安倍晉三之後在國會表示：「如果有證據證明我與妻子參與其中，我將辭去首相及國會議員職位」，讓安倍避過落台危機。後來被指有份參與篡改文件的赤木俊夫因為壓力自殺身亡，繼而就事件提出訴訟及索償。