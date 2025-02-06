安倍晉三醜聞森友學園文件案放棄上訴　政敵石破茂撤銷保密令

涉及已故日本前首相安倍晉三及夫人的森友學園事件，日本財務省被指篡改相關文件，導致前職員赤木俊夫不堪壓力自殺。赤木遺孀早前入稟要求取消有關森友學園文件的保密令，在日本政府今日（6日）放棄上訴下，現任首相，也曾是安倍政壇敵對者的石破茂確定解除有關保密令，並將公開這宗案件的內情。

曾被拍成電視劇「新聞記者」於NETFLIX播放的森友學園事件，自殺的前日本財務省屬下地方部門近畿財務局職員赤木俊夫遺孀赤木雅子，在2021年要求財務省解除有關森友學園文件的保密決定，於是入稟透過法律途徑要求解除，及後在大阪地方法院最初駁回赤木雅子的申請，指會影響未來刑事案件的調查，但之後在大阪高等法院又判赤木雅子一方勝訴。日本政府上訴到最高法院的期限在下星期四（13日）屆滿，不過日本政府在今日確定不會對有關案件提上最高法院上訴。