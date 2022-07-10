安倍遇弒效應？自民黨奪過半參院改選議席

日本參議院選舉在前首相安倍晉三遇弒身亡陰影下投票，各大傳媒的票站預測均認為其所屬的自民黨可獲勝。根據日本放送協會(NHK)預測，自民黨與聯合政府盟友公明黨在125個改選議席中，獲過半數的67席，甚至取得83席，較之前民意調查的55席大為增加，加上無改選議席，在參議院248席中有137席超過半數，繼續掌控參議院。另外，包括執政聯盟在內4個政黨力爭推動修憲所需的三分二以上議席(即166席)的目標也有望成功。分析認為以此來看，自民黨在今次選舉中是大勝。另外，與在野黨爭持激烈的選區，自民、公明兩黨也有斬獲，這絕對有可能與安倍遇刺身亡有關。

有利修憲 安倍經濟學量化寬鬆政策料維持

安倍在執政期間推行安倍經濟學，即量化寬鬆政策刺激經濟，以及修改戰後《和平憲法》中日本「放棄交戰權，不擁有國家軍隊」的憲法條文，以提升自衛隊地位，而曾遭日軍侵略的南韓和中國一直反對。安倍遇害效應令自民黨勝出參院選舉，在完成安倍遺願的思緒影響下，現任首相岸田文雄很大可能延續安倍政策，特別是修憲。至於經濟方面，即使是日圓現疲弱，央行也可能不加息。另外，有分析家認為，安倍善於溝通，其離世對自民黨是一大損失。

安倍拉票候選人勝出

安倍是替在奈良選區力爭連任的佐藤圭拉票遇刺，NHK票站預測佐藤圭勝出。他稱，安倍為他拉票時遇恐怖襲擊，「我們繼續拉票，憑著不可以向恐怖主義屈服或害怕的信念，我們必須克服。我希望明天親身到東京告知前首相安倍勝選」。