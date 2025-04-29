安德魯王子性侵案原告自殺亡 特朗普罕有回應

英國安德魯王子性侵案女事主朱弗雷(Virginia Giuffre)早前在社交網發布頭部瘀傷照片，豈料上周五傳來她於澳洲自殺身亡消息，終年41歲。有陰謀論者堅持她突然離世有可疑，還牽扯上美國戀童癖富豪、淫媒愛潑斯坦6年前在獄中的自殺。美國總統特朗普日前打破沉點，形容朱弗雷的死亡令人傷心，是「可怕事情」。
朱弗雷在佛州長大，年輕時於特朗普的私人俱樂部海湖莊園任職水療服務員，也是在那裡與愛潑斯坦的前女友麥斯威爾認識，朱弗雷其後變成愛潑斯坦性奴，之後麥斯威爾介紹她給安德魯王子認識。朱弗雷2021年指控安德魯王子在其17歲未成年時性侵她，兩人最終達成庭外和解。朱弗雷移居澳洲數年，家人上周五向外界稱她自殺身亡，形容她是對抗性虐待和性販賣的鬥士，為受害者燃起亮光。西澳警方證實，接到報案指在珀斯郊區一住宅發現一名41歲女子死亡，急救人員到場搶救無效，並指死因無可疑。
安德魯王子性侵案原告自殺｜愛潑斯坦案一名受害人上月車禍身亡
朱弗雷是愛潑斯坦案的主要證人，也為外界所知，其死亡引起外界揣測。網上陰謀論者認為應調查她的死亡，不少與愛潑斯坦有關聯的人自殺。例如在2023年5月，他的受害人Carolyn Adriano在酒店房內死亡，被指是服食過量藥物。36歲的她指證愛潑斯坦前女友麥斯威爾，令後者罪成入獄。特朗普兒子唐納德也關注事件，在社交網轉載朱弗雷在2019年的帖文，她稱絕不會自殺，若她死去必然是「惡人」想她沉默不要作聲。特朗普盟友Laura Loomer則指出，愛潑斯坦案一名受害人於3月24日車禍身亡，令人懷疑。
報道指，朱弗雷獲麥斯威爾接觸並受聘成為愛潑斯坦的按摩師，於17、18歲時在愛潑斯坦指示下飛到世界各地與男人會面。朱弗雷育有3名子女，最近與丈夫分開，被指違反家暴案的不准接觸當事人法庭命令。她上月曾上載頭部瘀傷照片，聲稱發生車禍引起外界關注，但西澳警方指沒有發生如朱弗雷所述的嚴重車禍。有網民懷疑她有精神問題。Loomer則在社交平台「X」稱，「我不相信朱弗雷自殺，就如我也不相信愛潑斯坦自殺。首先她(朱弗雷)發生車禍，現在他們說她自殺？聽來像有人想她死。」