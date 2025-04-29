安德魯王子性侵案原告自殺亡 特朗普罕有回應

英國安德魯王子性侵案女事主朱弗雷(Virginia Giuffre)早前在社交網發布頭部瘀傷照片，豈料上周五傳來她於澳洲自殺身亡消息，終年41歲。有陰謀論者堅持她突然離世有可疑，還牽扯上美國戀童癖富豪、淫媒愛潑斯坦6年前在獄中的自殺。美國總統特朗普日前打破沉點，形容朱弗雷的死亡令人傷心，是「可怕事情」。

朱弗雷在佛州長大，年輕時於特朗普的私人俱樂部海湖莊園任職水療服務員，也是在那裡與愛潑斯坦的前女友麥斯威爾認識，朱弗雷其後變成愛潑斯坦性奴，之後麥斯威爾介紹她給安德魯王子認識。朱弗雷2021年指控安德魯王子在其17歲未成年時性侵她，兩人最終達成庭外和解。朱弗雷移居澳洲數年，家人上周五向外界稱她自殺身亡，形容她是對抗性虐待和性販賣的鬥士，為受害者燃起亮光。西澳警方證實，接到報案指在珀斯郊區一住宅發現一名41歲女子死亡，急救人員到場搶救無效，並指死因無可疑。