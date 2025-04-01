安德魯王子性侵案女事主突稱僅剩4天命 上載頭部瘀傷照

英國安德魯王子性侵案女事主朱弗雷(Virginia Giuffre)突上載頭部瘀傷照片到社交網，聲稱遇交通意外導致腎臟衰竭「剩下4天命」，想與子女見最後一面。澳洲警方卻稱與朱弗雷形容貼切的為一宗輕微車禍。報道指，從美國移居澳洲的朱弗雷，與丈夫和子女居於西澳珀斯的北部，最近被傳22年婚姻已結束。
安德魯王子性侵案｜澳洲警方：無發生重大車禍
朱弗雷帖文指，當時正慢駛轉彎遭一輛時速110公里的校巴撞上。她指無論車子用甚麼製造當時就如鐵罐般脆弱。朱弗雷的發言人向傳媒稱，她遇上嚴重車禍，正住院康復中，並多謝各界關心。澳洲警方稱，3月24日在珀斯北部發生一輛校巴與一輛汽車的輕微碰撞，校巴司機翌日報案，無接到車禍中有人受傷的報告。珀斯醫院的營辦機構則稱，朱弗雷沒有入住旗下的醫院。西澳公共運輸局發言人亦向傳媒說，未有收到類似朱弗雷所述的巴士車禍報告。有網民留言質疑朱弗雷是否只想引起公眾關注。
安德魯王子性侵案｜入稟稱17歲未成年時遭安德魯強逼發生性行為
朱弗雷2021年控告安德魯王子在其17歲未成年時性侵她，案情指已在獄中自殺的美國戀童癖富豪、淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)與前女友、英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)性販運朱弗雷到倫敦，她在麥斯威爾寓所被逼與安德魯王子發生性關係。朱弗雷還宣稱自己在1999年至2002年之間，不斷遭到安德魯王子和愛潑斯坦兩人性虐待。安德魯王子否認所有指控，但該案令他遭已故母親英女王剝奪王室職務。在2022年3月，朱弗雷與安德魯王子宣布達成庭外和解。