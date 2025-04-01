安德魯王子性侵案女事主突稱僅剩4天命 上載頭部瘀傷照

英國安德魯王子性侵案女事主朱弗雷(Virginia Giuffre)突上載頭部瘀傷照片到社交網，聲稱遇交通意外導致腎臟衰竭「剩下4天命」，想與子女見最後一面。澳洲警方卻稱與朱弗雷形容貼切的為一宗輕微車禍。報道指，從美國移居澳洲的朱弗雷，與丈夫和子女居於西澳珀斯的北部，最近被傳22年婚姻已結束。

安德魯王子性侵案｜澳洲警方：無發生重大車禍

朱弗雷帖文指，當時正慢駛轉彎遭一輛時速110公里的校巴撞上。她指無論車子用甚麼製造當時就如鐵罐般脆弱。朱弗雷的發言人向傳媒稱，她遇上嚴重車禍，正住院康復中，並多謝各界關心。澳洲警方稱，3月24日在珀斯北部發生一輛校巴與一輛汽車的輕微碰撞，校巴司機翌日報案，無接到車禍中有人受傷的報告。珀斯醫院的營辦機構則稱，朱弗雷沒有入住旗下的醫院。西澳公共運輸局發言人亦向傳媒說，未有收到類似朱弗雷所述的巴士車禍報告。有網民留言質疑朱弗雷是否只想引起公眾關注。