安德魯王子華商夥伴被禁入境英國 楊騰波否認當間諜

英國早前禁止一名與安德魯王子有商業關係、被指懷疑是間諜的50歲中國公民入境。涉案的中國商人是顧問公司漢普頓國際董事楊騰波。(網上圖片)

英國早前禁止一名與安德魯王子有商業關係、被指懷疑是間諜的50歲中國公民入境。涉案的中國商人是顧問公司漢普頓國際董事楊騰波，他發表聲明否認自己是間諜，強調自己沒有做任何錯事或違反法例，認為英國內政部的指控毫無根據。

楊騰波周一決定申請撤匿名權獲批，並對英國政府撤銷他在英國居留許可，以及禁止他入境提出上訴。他形容自己成為政治氣候變化的受害者，當中英關係良好時，他在英國獲得接納，但關係惡化時，則出被排除在外。

楊騰波去年3月被英國國家安全法院禁止入境，指他疑似是中國間諜。男子上訴至特別移民上訴委員會，委員會上周四（12日）書面駁回上訴申請，維持入境禁令，當時法院未有公布身份，只透露他在英國完成深造後留英工作，2005年創立一間旅遊服務公司，2013年獲得英國永久居留權，是安德魯王子的親密知己，曾獲邀出席對方的生日派對，並獲授權代表安德魯王子，與中國企業談生意。由於他曾為中國統戰部工作，故英方懷疑是中國間諜，擔心他能夠在中國高官與英國名人之間建立關係，讓北京政治干預威脅英國國家安全。

安德魯王子辦公室上周發表聲明稱，王子聽從了政府的建議，「在有人提出擔憂後，停止了與該對象的所有接觸」。聲明還表示，王子通過官方渠道跟楊交往，且在來往過程中從沒有討論任何敏感問題。

中國駐英使館再強烈譴責 統一戰線工作光明磊落

中國駐英國大使館再就一名中國商人被英方禁止入境英國予以強烈譴責。發言人表示，有關人士已發表聲明澄清。少數英國議員的反華鼓噪正暴露他們的陰暗心理以及狂妄和無恥。其目的是誣衊抹黑中國，打壓英國華人群體，破壞中英正常人員往來。