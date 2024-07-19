安樂死膠囊艙30秒失去意識　10分鐘內離世　使用費158元

瑞士是全球第一個通過安樂死合法化的國家，近日瑞士政府還批准了由非營利組織「解脫國際」(Exit International)所開發的一部名為「Sarco」的安樂死膠囊艙，可以用作輔助「自我安樂死」。只要一鍵按下就能迅速注入氮氣減少艙內氧氣，讓人在30秒內失去知覺，5至10分鐘就會安然離世。
綜合報道，「Sarco」採用3D列印技術打造，研發12年，成本超過65萬歐元，近日於瑞士亮相。有別於瑞士主要服用中樞神經抑制劑「戊巴比妥鈉」進行協助性自我終結，希望獲得安樂死的人進入膠囊艙內，回答一系列問題後，就可以從內部按下按鈕，啟動安樂死程序。當膠囊艙的安樂死程序被啟動之後，艙內會注入氮氣，令艙內氧氣含量喺30秒內由21%降低至1%，讓人迅速失去意識，使用者在非窒息、非恐慌的情況下，大約5至10分鐘內安然離世。
「Sarco」料會在數月內開始使用
「解脫國際」希望透過安樂死膠囊艙「Sarco」的問世，實現「死亡流程去醫學化」，未來即使沒有醫生在場，也能實行安樂死行為，有「死亡醫生」之稱的Philip Nitschke表示，還希望導入人工智能(AI)系統，對使用者詢問一系列問題後審核其心智能力，使用者方可取得膠囊艙的使用碼，進而在自己覺得適合的時間按下按鈕，啟動安樂死程序。
「Sarco」的售價介乎4,000美元到8,000美元(約3.1萬至6.2萬港元)之間，正在瑞士進行最後準備階段，料會在數月內開始使用，使用的費用為18瑞士法郎(約158港元)，用作採用氮氣的成本。不過，即使瑞士對於安樂死議題相對來說開放，「Sarco」仍引起不少爭議，不少人權團體提出嚴厲抨擊和反對意見，認為這款裝置為合法化殺戮行為。