安樂死膠囊艙30秒失去意識　10分鐘內離世　使用費158元

瑞士是全球第一個通過安樂死合法化的國家，近日瑞士政府還批准了由非營利組織「解脫國際」(Exit International)所開發的一部名為「Sarco」的安樂死膠囊艙，可以用作輔助「自我安樂死」。只要一鍵按下就能迅速注入氮氣減少艙內氧氣，讓人在30秒內失去知覺，5至10分鐘就會安然離世。

綜合報道，「Sarco」採用3D列印技術打造，研發12年，成本超過65萬歐元，近日於瑞士亮相。有別於瑞士主要服用中樞神經抑制劑「戊巴比妥鈉」進行協助性自我終結，希望獲得安樂死的人進入膠囊艙內，回答一系列問題後，就可以從內部按下按鈕，啟動安樂死程序。當膠囊艙的安樂死程序被啟動之後，艙內會注入氮氣，令艙內氧氣含量喺30秒內由21%降低至1%，讓人迅速失去意識，使用者在非窒息、非恐慌的情況下，大約5至10分鐘內安然離世。