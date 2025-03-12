安省暫緩對輸美電力徵收附加費　白宮撤對加國鋼鋁加倍徵稅

加拿大安大略省省長福特宣布，暫停向美國三個州的電力用戶徵收25%的附加費。白宮貿易顧問納瓦羅其後表示，特朗普已撤回倍增加拿大鋼鋁關稅的決定，維持原先25%的加幅。特朗普讚賞福特的決定，讚揚對方是非常強勢的人。

特朗普星期二(11日)在社交平台表示，周三起將對從加拿大進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，令稅率提高至50%，報復加拿大安大略省政府對出口到美國3個州的電力徵收25%的附加費。安省與美方談判後，同意暫緩對輸往美國3個州的電力，徵收25%的附加費。安省省長福特(Doug Ford)和美國商務部長盧特尼克在聯合聲明中說，福特將於星期四(13日)前往美國華盛頓與盧特尼克會面討論關稅事宜。