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國際
2025-03-12 08:48:00

安省暫緩對輸美電力徵收附加費　白宮撤對加國鋼鋁加倍徵稅

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安省暫緩對輸美電力徵收附加費，白宮撤對加國鋼鋁加倍徵稅。(資料圖片)

安省暫緩對輸美電力徵收附加費，白宮撤對加國鋼鋁加倍徵稅。(資料圖片)

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加拿大安大略省省長福特宣布，暫停向美國三個州的電力用戶徵收25%的附加費。白宮貿易顧問納瓦羅其後表示，特朗普已撤回倍增加拿大鋼鋁關稅的決定，維持原先25%的加幅。特朗普讚賞福特的決定，讚揚對方是非常強勢的人。

特朗普星期二(11)在社交平台表示，周三起將對從加拿大進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，令稅率提高至50%，報復加拿大安大略省政府對出口到美國3個州的電力徵收25%的附加費。安省與美方談判後，同意暫緩對輸往美國3個州的電力，徵收25%的附加費。安省省長福特(Doug Ford)和美國商務部長盧特尼克在聯合聲明中說，福特將於星期四(13)前往美國華盛頓與盧特尼克會面討論關稅事宜。

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特朗普讚賞福特的決定，讚揚對方是非常強勢的人。(資料圖片)

特朗普讚賞福特的決定，讚揚對方是非常強勢的人。(資料圖片)

美國將按照原計劃向加國徵收25%關稅

白宮貿易顧問納瓦羅表示，在美加談判後，總統特朗普不再計劃對加拿大鋼鋁加倍徵收關稅。意味從加拿大輸往美國的鋼鋁產品，與從其他貿易伙伴出口往美國的金屬一樣，後將按照原計劃徵收25%的關稅。特朗普被記者問到這個變化會否影響他對加拿大關稅的決定時，特朗普說，正在考慮這件事，很可能會有影響。他重申有必要向進口美國的商品加徵關稅，不認同因此導致股市出現拋售，指市場有升有跌，關稅措施是為了恢復美國就業，讓工廠開工。

安大略省星期一(11日)公布向美國電力用戶徵收附加費，回應特朗普發起貿易戰，當地向美國出口電力，為明尼蘇達州、紐約州及密歇根州約150萬戶供電。加拿大候任總理卡尼曾誓言，他即將組建的政府將以「最大力度」 反擊美國的關稅威脅。

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