安華出任馬來西亞首相 雞姦罪兩度入獄 數十年等待終掌政

馬來西亞大選上周六結束，未有政黨贏得過半數議席，但各政黨又不願組成聯盟，國家元首阿卜杜拉最終任命贏得最多議席的反對派「希望聯盟」(希盟)的領導人安華(Anwar Ibrahim)出任首相。曾任副首相的安華30年從政之路曲折崎嶇，迅速在政壇冒升被視為前首相馬哈蒂爾的接班人，但兩人反目後，安華被控瀆職、肛交罪和雞姦罪等，先後兩度入獄。希盟於2018年贏得大選上台，安華獲特赦並可參政，本與馬哈蒂爾達成協議2020年交棒由他任首相，但馬哈蒂爾卻「走數」，安華再度失落首相寶座。現年75歲的他終可當上首相，難怪被大馬傳媒形容「守得雲開見月明」。

馬來西亞大選｜出現懸峙國會 籌組新政府大混亂 周六的大選令大馬首度出現懸峙國會，安華領導的希盟有82席、前首相穆希丁的國民聯盟(國盟)取得73席，看守首相伊斯邁爾的國民陣線(國陣)則有30席。國家元首阿卜杜拉原邀請穆希丁組新政府，惜在最後一刻因有10名國陣議員轉軚不支持穆希丁，導致國盟無法取得門檻112席上台執政。阿卜杜拉遂邀請席位最多的希盟組政府，安華成為馬來西亞第10任首相。 隨著安華今日下午5時宣誓就任，政局亦出現變化，領導國陣的巫統主席阿末扎希宣布支持非國盟領導的政府，國陣有可能加入希盟的聯合政府，加上其他政黨，有望在國會合共擁有137個議席，成為多數派政府。只差一步便可再度上台的穆希丁在對手安華宣誓就任首相後，立即要求安華證明其政府在國會是多數派。即使能當上首相，但若未能與其他政黨組成多數派，安華的施政將困難重重。他上台後，要解決通脹和疫後經濟增長緩慢等問題，也需平息國內各族裔的緊張關係。