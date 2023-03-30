完整暴龍化石4月瑞士拍賣　料成交價至少5100萬

瑞士蘇黎世科勒拍賣行(Koller Auctions )周三(29日)在蘇黎世一個音樂廳展出一副有6,700萬年歷史的完整暴龍化石，這副名為「TRX-293三位一體(Trinity)」的暴龍化石，將在4月18日拍賣，是歐洲拍賣會上首度出現完整的暴龍化石，成交價預計在650萬至870萬美元(折合約5,100萬至6,830萬港元)之間。

綜合報道，暴龍「TRX-293三位一體」長11.6米、寬3.9米，被拍賣行喻為「現存最壯觀的暴龍骨骼之一，是保存完好且修復精美的化石」。拍賣行老闆Cyril Koller表示，這副化石之所以會叫「三位一體」，是因為這副化石分別來自3隻不同的暴龍，均是於美國出土，「293」代表暴龍身上的293塊骨頭。Cyril Koller評估，屆時買家可能為私人身分，但他認為大眾未來仍可以在公開場合看到這副暴龍化石，預計成交價在650萬至870萬美元之間，但他認為這是非常低的預計。