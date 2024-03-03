官員私下曝英恐襲威脅升至「911以來最高」下周日起一個月尤其高危

英媒指，有高級安全官員私下向國會議員透露，英國恐襲威脅因以巴戰爭而急升，並升至美國911襲擊事件之後最高，而下周日(3月10日)起的伊斯蘭齋戒月，極端分子的活動恐進一步增多。

《每日郵報》指，有安全部門高層因近期截聽到的極端分子通話程度，已達到911以來的最高，而無論時多人協調的恐襲及「孤狼」單獨行事的襲擊，均有可能發生。