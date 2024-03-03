官員私下曝英恐襲威脅升至「911以來最高」下周日起一個月尤其高危

英媒指，有高級安全官員私下向國會議員透露，英國恐襲威脅因以巴戰爭而急升，並升至美國911襲擊事件之後最高，而下周日(3月10日)起的伊斯蘭齋戒月，極端分子的活動恐進一步增多。
《每日郵報》指，有安全部門高層因近期截聽到的極端分子通話程度，已達到911以來的最高，而無論時多人協調的恐襲及「孤狼」單獨行事的襲擊，均有可能發生。
英國恐襲威脅｜以巴戰爭成為恐怖組織的「招募宣傳」
報道指，有國會議員獲告知，以巴在中東之戰已成為全球恐怖組織的「招募宣傳」，而安全部門人員擔心英國在即將到來的齋戒月中，極端分子的活動會增加。其中一名議員表示，「極端分子的通過程度已超出尺度，他們(安全部門)看到它不斷增加」，「就像2001年雙子塔倒塌時，恨意處於高峰」。
另一名內部消息人士表示，除了恐襲即時風險外，「還存在著更為中期的擔憂，就是極端化變得一代傳一代」。據報安全官員曾警告，新一輪以巴衝突可會令身在英國的年輕穆斯林，被捲入極端主義中。
一名保守黨高層則稱︰「由於加沙戰爭，恐怖組織將更容易籌款、招募人員並為其行動找到藉口」。然而目前英國官方的恐怖襲擊警戒級別仍然維時在第三高的「危險」(substantial)，據報有保守黨人以向官員詢問為何不提高。