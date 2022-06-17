官媒刊金正恩捐藥照 北韓疫下爆急性腸道傳染病

北韓的新冠肺炎疫情緩和沒多久之際，官媒稱當地爆發「急性腸道傳染病」，並高調刊出領袖金正恩夫婦向地方政府捐贈了家中藥物的照片，分析認為旨在穩定民心。外界估計北韓爆發傷寒、痢疾及霍亂等疾病，憂慮北韓抗疫期間再出現傳染病，會進一步加大醫療系統壓力。

朝中社報道，北韓西南部黃海南道海州市一帶爆發「急性腸道傳染病」，指金正恩下令制定嚴格隔離政策、徹底切斷傳播途徑，並以科學方法找出病因及消毒疫區；同時命海州市市委盡快向民眾發放藥物。北韓官方未有公布感染腸道傳染病個案名稱及宗數，外界估計是傷寒、痢疾及霍亂等。

《勞動新聞》則在頭版以「敬愛的金正恩同志向朝鮮勞動黨黃海南道海州市委員會送去自家準備的藥品」為題，報道金正恩捐出自備藥物，叮囑把藥品交予到海州市黨委員會，並著市黨委員會具體掌握傳染病戶數。報道附上照片，可見金正恩與夫人李雪主正在查看手中藥物。