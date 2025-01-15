官邸周邊軍警開綠燈今或被捕 尹錫悅彈劾案開庭4分鐘

南韓總統尹錫悅因下令全國戒嚴引發恐慌混亂，遭國會通過彈劾。憲法法院周二首次正式展開法庭辯論，因為尹錫悅缺席，按照憲法規定，首場庭審舉行了僅4分鐘便完結。下次開庭將在本月16日(周四)，屆時無論當事人是否出席，聆訊程序將照常舉行。尹錫悅因戒嚴事件涉嫌干犯內亂罪，在總統警衛阻撓下，當局之前未能拘捕他。領導調查的高級公職人員犯罪調查處(公調處)昨公布，負責總統官邸周邊警衛任務的軍警批准調查人員進入官邸，當局最快今日拘捕尹錫悅。
昨天法庭辯論由國會和尹錫悅的代理人團隊出席，尹則以安全為由缺席。根據相關法律，若當事人缺席，法庭須重新決定庭審日期。若當事人第二次仍不出庭，法庭可在當事人缺席下審訊。憲院法院原有9個席位，國會早前通過提名，目前由8名法官審理案件，若6人贊成，尹錫悅彈劾案便獲確認。
法官亦駁回了尹錫悅一方要求法官鄭桂先回避申請。尹一方理由是鄭桂先在國會的任命聽證會上，已對彈劾案有預判立場，而其配偶所屬的公益人權團體，理事長為國會彈劾促進律師團的共同代表，因此存在利益衝突。憲法法院代理院長文炯培表示，除當事人鄭桂先外，其餘7名法官一致決定駁回有關迴避申請。尹錫悅就彈劾案審理日程提出的異議申請，同樣遭駁回。
擬出動逾1000警拘捕
至於拘捕尹錫悅方面，南韓傳媒稱，當局將出動逾1,000名警員配合公調處檢控官進入總統官邸執行拘捕令。警員將分開兩組，一組負責拘捕，另一組與總統警衛處警衛周旋，若有警衛反抗，將拘捕他們。外界擔心雙方或警方與官邸外總統支持者有肢體衝突。警方預料對峙或持續3天。
負責總統官邸周邊防務的陸軍第55警衛隊昨已批准公調處和警方在執行拘捕令時進入官邸。外界認為，隨著第55警衛隊打開官邸周邊阻礙物，料將為第二次拘捕減輕一定阻力。但是警衛處很可能以法律規定總統官邸是警衛區為由不准執行人員入內，第二次拘捕能否成功尚屬未知之數。