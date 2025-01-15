官邸周邊軍警開綠燈今或被捕 尹錫悅彈劾案開庭4分鐘

南韓總統尹錫悅因下令全國戒嚴引發恐慌混亂，遭國會通過彈劾。憲法法院周二首次正式展開法庭辯論，因為尹錫悅缺席，按照憲法規定，首場庭審舉行了僅4分鐘便完結。下次開庭將在本月16日(周四)，屆時無論當事人是否出席，聆訊程序將照常舉行。尹錫悅因戒嚴事件涉嫌干犯內亂罪，在總統警衛阻撓下，當局之前未能拘捕他。領導調查的高級公職人員犯罪調查處(公調處)昨公布，負責總統官邸周邊警衛任務的軍警批准調查人員進入官邸，當局最快今日拘捕尹錫悅。

昨天法庭辯論由國會和尹錫悅的代理人團隊出席，尹則以安全為由缺席。根據相關法律，若當事人缺席，法庭須重新決定庭審日期。若當事人第二次仍不出庭，法庭可在當事人缺席下審訊。憲院法院原有9個席位，國會早前通過提名，目前由8名法官審理案件，若6人贊成，尹錫悅彈劾案便獲確認。

法官亦駁回了尹錫悅一方要求法官鄭桂先回避申請。尹一方理由是鄭桂先在國會的任命聽證會上，已對彈劾案有預判立場，而其配偶所屬的公益人權團體，理事長為國會彈劾促進律師團的共同代表，因此存在利益衝突。憲法法院代理院長文炯培表示，除當事人鄭桂先外，其餘7名法官一致決定駁回有關迴避申請。尹錫悅就彈劾案審理日程提出的異議申請，同樣遭駁回。