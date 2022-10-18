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國際
2022-10-18 20:04:15

客機機艙冒煙沒掉氧氣罩 乘客快窒息 空服員竟叫大家：替自己祈禱

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機艙內煙霧瀰漫，又沒掉下氧氣罩，令乘客幾乎窒息。(互聯網)

機艙內煙霧瀰漫，又沒掉下氧氣罩，令乘客幾乎窒息。(互聯網)

印度香料噴射(SpiceJet)航空公司早前一班客機起飛後，機艙內突然出現大量濃煙，卻沒掉下氧氣罩，有乘客指，當眾人一陣恐慌時，機組人員竟告訴大家：「要替自己和家人向上天祈禱。」

英國《太陽報》報道，事發於本月12日晚，香料噴射編號SG-3735客機在果阿邦(Goa)機場起飛，準備飛往南部泰倫加納邦(Telangana)，途中機艙內突然冒出大量濃煙。從網上流傳影片可見，當時空中服務員不斷喊著「彎身，蹲下來」。機艙內一片朦朧，拍片者只能開啟手機電筒照明，報道指事件持續了25分鐘。

乘客Vivek Vishal表示，儘管當時機艙和駕駛艙內煙霧瀰漫，但氧氣罩沒掉下來，讓乘客們在這25分鐘內快要窒息。乘客Srikanth Mulupala則指，危急情況下，機組人員竟告訴大家要替自己和家人向上天祈禱，「這太令人痛心了，許多乘客開始慌張地尖叫」。

客機緊急降落後，緊急車輛前往施救。(互聯網)

客機緊急降落後，緊急車輛前往施救。(互聯網)

空服員被指要求乘客刪片

其他乘客指控，機組人員搶走他們的手機，並要求刪除事發照片和影片。對此，航空公司發言人否認，稱他們「毫無根據」，並指機組人員有遵循應當的安全程序，當時只是「建議乘客不要使用手機」，這是他們在緊急疏散時的職責。

最終客機拉吉夫甘地國際機場(Rajiv Gandhi International Airport)緊急降落，機上86人均平安無事，其中一人受輕傷。

印度民航總局正調查事故原因，初步發現在引擎放氣閥的機油洩漏，導致空調系統中出現機油，機艙因而冒煙。

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