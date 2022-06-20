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國際
2022-06-20 12:51:00

客機起飛引擎持續噴火　185名乘客驚心20分鐘(有片)

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印度香料航空一架載有185名乘客的波音737客機，周日(19)起飛時一隻雀疑吸進引擎，導致引擎不斷噴出火焰。駭人景象全被坐在機翼附近的乘客拍低。客機隨後折返機場安全降落，未有造成任何傷亡。

客機起飛引擎持續噴火，185名乘客驚心20分鐘。(Twitter)

客機起飛引擎持續噴火，185名乘客驚心20分鐘。(Twitter)

綜合印度的《印度時報》(Times of India)、《Hindustan Times》等報道，這宗意外發生在印度比哈爾邦首府巴特納(Patna)機場，民營廉價航空香料航空(SpiceJet)一架波音737-800客機，周日載著185人起飛時遭遇鳥擊，客機左引擎吸入飛鳥，起飛期間不斷噴出火焰。機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景，並拍低畫面。

機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景並拍下畫面。(Twitter) 機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景並拍下畫面。(Twitter) 機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景並拍下畫面。(Twitter) 機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景並拍下畫面。(Twitter) 客機最終順利降落跑道。(Twitter) 乘客經歷驚心動魄的20分鐘，平安落地。(Twitter)

客機折返順利降落 整個過程約20分鐘

報道指，機長為免左引擎受到進一步損害，決定關閉左引擎，在762公尺高度水平飛行，客機最終順利降落跑道。乘客經歷驚心動魄20分鐘，平安落地後紛紛鬆一口氣，航空公司隨後安排另一架飛機，將旅客送往目的地。印度民航局(DGCA)已就事件展開調查。

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