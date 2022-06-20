客機起飛引擎持續噴火　185名乘客驚心20分鐘(有片)

印度香料航空一架載有185名乘客的波音737客機，周日(19日)起飛時一隻雀疑吸進引擎，導致引擎不斷噴出火焰。駭人景象全被坐在機翼附近的乘客拍低。客機隨後折返機場安全降落，未有造成任何傷亡。

綜合印度的《印度時報》(Times of India)、《Hindustan Times》等報道，這宗意外發生在印度比哈爾邦首府巴特納(Patna)機場，民營廉價航空香料航空(SpiceJet)一架波音737-800客機，周日載著185人起飛時遭遇鳥擊，客機左引擎吸入飛鳥，起飛期間不斷噴出火焰。機艙有乘客透過飛機窗看到這幕驚嚇情景，並拍低畫面。

客機折返順利降落 整個過程約 20 分鐘 報道指，機長為免左引擎受到進一步損害，決定關閉左引擎，在762公尺高度水平飛行，客機最終順利降落跑道。乘客經歷驚心動魄20分鐘，平安落地後紛紛鬆一口氣，航空公司隨後安排另一架飛機，將旅客送往目的地。印度民航局(DGCA)已就事件展開調查。

SpiceJet 737-800 makes emergency return landing following a birdstrike on departure from Patna Airport in India. No injuries reported. https://t.co/VzeDtcFW2p pic.twitter.com/jFojhMjMgp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 19, 2022