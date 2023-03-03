客機遇亂流急墜4千呎釀7人傷　奧斯卡影帝妻子拍片報平安(有片)

德國漢莎航空一架由美國飛往德國的班機，當地時間周三(1日)起飛後遭遇大亂流急降4,000呎，有乘客形容嚴重程度如同自由落體，事件造成7名乘客受傷，班機隨即在華盛頓降落，將傷者送院。奧斯卡影帝馬修麥康納希(Matthew McConaughey)的妻子發帖報平安兼講述了事件經過，並上載影片顯事發後機艙內情況。

馬修麥康納希的妻子Camila Alves McConaughey亦剛好在這班機上。(資料圖片)

綜合報道，原定由德州奧斯汀飛往德國法蘭克福的漢莎航空469號班機，在起飛約90分鐘後遭遇嚴重亂流。飛機緊急在華盛頓杜勒斯國際機場降落，並將受傷的7名乘客送往醫院治療。漢莎航空聲明表示，「事故的肇因是所謂的晴空亂流，會在無法目視的天氣現象和預警前發生。受影響的乘客們已在機上接受空服員的初步照護。有鑑於乘客和機組員的安全福祉是第一優先，駕駛組員決定改在杜勒斯機場降落。」報道指，有乘客形容，當時的感覺如同自由落體，美國聯邦航空總署(FAA)對此事件展開調查。